Tres intensos días de propuestas de gran calidad y para todos los gustos

Los desfiles arrancaron el jueves con Laut, con piezas de corte sofisticado y atractivo.

La marca canaria Suhárz destacó por su llamativo colorido y por la frescura de su proyecto, uno de los más jóvenes del sector.

La colección Nómada de Román Peralta se inspiró en una estética proveniente de pueblos nómadas del desierto del Sáhara.

El montaje audiovisual contribuyó a hacer todavía más espectaculares las colecciones incluidas en el programa de este año

Hélade, la colección propuesta por Diazar, recibe su inspiración de la Grecia Clásica.

Bohodot presentó una colección con la que reivindica la libertad y el papel fundamental de las mujeres que inspiran a la firma: mujeres seguras, valientes, empoderadas e independientes.

TCN aterrizó en Gran Canaria para presentar su colección Gala, inspirada en la musa de Dalí.

Como La Trucha Al Trucho presentó DamaJuana, una colección inspirada en el estilo mediterráneo, que apuesta por prendas de cortes fluidos en las que se han combinado tejidos y estampados de estética retro.

Alawa quiso inspirar optimismo, trabajando desde una perspectiva cromática que da como resultado una colección en la que abundan los colores vivos.

Bilitä, de Elena Morales, se inspiró en el mar, los despertares de verano, las formas de vida apasionada y el sentimiento de libertad que acompañan a la creadora en sus viajes.

Por su parte, Dolores Cortés presentó Amazonia, una colección en la que predominan los estampados selváticos y los animal prints, en tonos caqui, complementados por colores terracota y texturas efecto piel.

La colección Primavera - Verano 2022 de Chela Clo llegó con un estilo retro que abraza el sentimiento mediterráneo y reivindica el poder de las tonalidades tropicales.

La colección de cierre de esta primera jornada, presentada por Bloomers, recibe el nombre de Bloomers Fly. Su característico vitalismo se inspira de las coloridas aves tropicales, que la diseñadora Laura Sánchez ha estudiado para su creación.

El viernes abrió los desfiles la firma canaria Vevas, que rinde homenaje a la fauna local presentando Can, una colección de prendas inspiradas en 4 especies autóctonas.

El Jardín de las Hespérides es el nombre que Rubén Rodríguez eligió para su segunda colección, creada para una mujer empoderada y que disfruta de su sexualidad de manera libre.

Libérrimo presentó Journey, una propuesta de moda eco-responsable que recibe inspiración de los viajes y aventuras que la vida nos plantea cada día.

Guillermina Baeza trajo su colección Silver Garden, inspirada en la vibrante belleza de un jardín nipón al atardecer.

De Sol a Soul, de Como Pez en el Agua, es una propuesta cargada de sensualidad, cuyos trajes de baño de algodón nos preparan para la playa.

La firma italiana Miss Bikini presentó Colors Capsule, una línea de beachwear que acerca las creaciones de la reconocida firma a la categoría de alta moda para destinos cálidos.

La colección Origin de All That She Loves está basada en el origen de la creación del planeta a través de los cuatro elementos básicos: agua, tierra, fuego y aire.

La firma Maldito Sweet presentó una colección que evoca alegría y positividad.

Para su colección Primavera Verano 2022 la diseñadora americana Melissa Odabash insistió en el poder de los trajes de baño para realzar y esculpir la silueta.

Gonzales, creada por la creativa de Gran Canaria Carmen González, ofreció una colección con inspiraciones orientales.

Cerró el viernes Mama María, con propuestas para la mujer adulta que desea sentirse cómoda con las formas de su cuerpo.

En la jornada de clausura, Aurelia Gil presentó la colección Garden Gil, cuyo proceso creativo nace de la obra de la artista Ana Beltrá y tiene la reivindicación por un mundo más verde como tema central.

Una de las grandes protagonistas del día fue Ágatha Ruiz de la Prada, que sorprendió con una versátil selección de prendas llenas de colorido.

Palmas presentó su colección Vitral. Inspirada en el elemento arquitectónico de la vidriera, esta propuesta para el próximo verano es uno de sus primeros trabajos después de una década de inactividad, tras la que la popular casa de moda veraniega ha resurgido con aires frescos y una sensación de creatividad renovada.

Bo Star Swimwear presentó piezas ricas en detalles, confeccionadas con tejidos exclusivos y una especial atención al patronaje donde la versatilidad y la funcionalidad se convierten en sus mayores exponentes.

Arcadio Domínguez presentó SS22 #ArcadinasColorsCollector, inspirado en las palabras y las energías cómplices de las emociones y que se compone de prendas esenciales perfectas para «pintar la piel con los colores de los ánimos y deseos de cada uno».

La firma Alexandra Miró ocupó la pasarela con Island. La propuesta es una celebración de color, estampado y diseño escultórico. Con unos referentes que han guiado a la firma desde sus orígenes, la diseñadora nos sugiere un perfil abierto al juego con el cuerpo, sensual, con un especial mimo por el detalle y el lujo.

La marca de Estambul OYE Swimwear llegó con los diseños de las gemelas Ayca y Zeynep Sadikoglu. Inspirándose en su estilo de vida mundano y en su pasión compartida por los viajes, su enfoque consistió en crear constantemente piezas llamativas y funcionales, todas ellas hechas a mano con tejidos de la más alta calidad.

Cerró la pasarela la diseñadora canaria Nuria González, con bañadores de tiro alto y líneas estilizadas.