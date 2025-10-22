Tesla recorta su beneficio trimestral un 37% por el aumento de costes La reducción de márgenes en sus ventas automovilísticas, pese a que la cifra de negocio mejora un 12%, hace que las ganancias de la compañía queden en 1.373 millones de dólares

Tesla ha logrado un beneficio neto de 1.373 millones de dólares (1.182 millones de euros) en el tercer trimestre del año, lo que supone un descenso del 37% respecto al mismo período del año anterior, según ha informado este miércoles la compañía al cierre del mercado bursátil en Estados Unidos. La principal causa de ese recorte significativo han sido los márgenes más reducidos de la multinacional en sus ventas de automóviles, al tener que ajustar precios para mantener la demanda.

De hecho, las ventas de la compañçia se han incrementado en un 12% interanual, hasta alcanzar una cifra de negocio de 28.095 millones de dólares (24.189 millones de euros). De su lado, los costes operativos aumentaron en un 50%, hasta 3.430 millones de dólares (2.953 millones de euros). Este aumento de la facturación obedece a un incremento en las entregas de vehículos y al crecimiento en áreas como la de generación y almacenamiento de energía o la de servicios.

«Creemos que nuestra escala y estructura de costos nos permitirán navegar por la dinámica cambiante del mercado en todo el mundo con mayor eficacia que nuestros competidores, con avances en IA que hacen que nuestros productos sean los más atractivos del mercado», ha manifestado Tesla.

A su vez, el resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado se situó en 4.227 millones de dólares (3.639 millones de euros), lo que se traduce en una caída del 9% respecto al período comprendido entre julio y septiembre de 2024. El margen de ebitda ha sido del 15%. Mientras, el resultado operativo disminuyó un 40% interanual a 1.600 millones de dólares (1.378 millones de euros), y un margen operativo del 5,8%.

Impacto en las cadenas de suministro

De cara al cierre del año, Tesla ve «difícil» medir el impacto de los cambios en las políticas comerciales y fiscales globales sobre las cadenas de suministro de la automoción y la energía, su estructura de costes y la demanda de bienes duraderos y servicios relacionados.

«Si bien estamos realizando inversiones prudentes que prepararán nuestros negocios de vehículos, energía y otros negocios futuros para el crecimiento, los resultados reales dependerán de diversos factores, como el entorno macroeconómico general, el ritmo de aceleración de nuestros esfuerzos de autonomía y el aumento de la producción en nuestras fábricas», ha argumentado.