Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 4 de noviembre de 2025
El presidente de Telefónica, Marc Murtra. Reuters

Telefónica reduce a la mitad su dividendo para 2026

La teleco que preside Marc Murtra ha registrado un beneficio neto de 828 millones en los nueve primeros meses del año

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 07:10

Comenta

Telefónica reduce casi a la mitad su dividendo con cargo a los resultados de 2026, de los 0,30 euros por acción que paga actualmente ... a los 0,15 por acción. La medida se encuentra incluida en el Plan Estrategico que ha anunciado este martes la empresa que preside Marc Murtra y que tendrá vigencia hasta 2030. De esta forma, la operadora se ahorrará en torno a 850 millones de euros en 2026.

