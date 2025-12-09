Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Marc Murtra, presidente ejecutivo de Telefonica. I. Pérez

Telefónica reduce el ERE en 600 personas y dará primas de hasta 9.000 euros a las bajas voluntarias

La empresa permitirá la adhesión de personal en áreas críticas pero solo con prejubilaciones y los sindicatos insisten en que las propuestas siguen siendo «insuficientes«

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 9 de diciembre 2025, 17:03

Comenta

Telefónica mejora la oferta. La operadora llegó a la quinta reunión de la Comisión Negociadora del despido colectivo este martes con una propuesta que avanza ... en línea con las peticiones de los sindicatos: menos afectados y mejores indemnizaciones. La compañía liderada por Marc Murtra pisa el acelerador y plantea ahora una disminución adicional de otro 5% que se suma al que propuso a finales de la semana pasada. En total, Telefónica ve viable reducir un 10% la afectación del ERE, lo que supondría la salida de 5.400 personas en lugar de las 6.100 que había pedido al inicio de las negociaciones.

