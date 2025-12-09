Telefónica reduce el ERE en 600 personas y dará primas de hasta 9.000 euros a las bajas voluntarias
La empresa permitirá la adhesión de personal en áreas críticas pero solo con prejubilaciones y los sindicatos insisten en que las propuestas siguen siendo «insuficientes«
Madrid
Martes, 9 de diciembre 2025, 17:03
Telefónica mejora la oferta. La operadora llegó a la quinta reunión de la Comisión Negociadora del despido colectivo este martes con una propuesta que avanza ... en línea con las peticiones de los sindicatos: menos afectados y mejores indemnizaciones. La compañía liderada por Marc Murtra pisa el acelerador y plantea ahora una disminución adicional de otro 5% que se suma al que propuso a finales de la semana pasada. En total, Telefónica ve viable reducir un 10% la afectación del ERE, lo que supondría la salida de 5.400 personas en lugar de las 6.100 que había pedido al inicio de las negociaciones.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
