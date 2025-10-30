Telefónica prosigue su salida de Latinoamérica y vende la filial en Ecuador La multinacional que preside Marc Murtra ingresará 273 millones de euros, aunque la operación está pendiente ahora de los reguladores

R. C. Madrid Jueves, 30 de octubre 2025, 22:55 Comenta Compartir

Telefónica ha cerrado este jueves la venta de su filial en Ecuador (Otecel) a Millicom Spain por 329 millones de euros, en lo que supone un paso más en su estrategia de salida de los activos que ha tenido en las últimas décadas en Latinoamérica, por la que obtendría hasta ahora un total de 2.277 millones de euros según las desinversiones ya pactadas. Así lo ha confirmado la compañía que preside Marc Murtra a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) a última hora de la jornada.

La operadora española, en la que el Estado es el primer accionista con el 10% (a través de la SEPI), casi a la par que el grupo tecnológico saudí STC (9,9% de los títulos), ha señalado que el cierre de la operación implica «una reducción de la deuda financiera neta del Grupo Telefónica de aproximadamente 273 millones de euros».

Tal y como se comunicó en su momento, según recuerda la propia empresa, esta operación se enmarca dentro de la política de gestión de cartera de activos de Telefónica y «está alineada con su estrategia de reducir la exposición a Hispanoamérica».

En los últimos meses, la compañía ya ha concretado la venta de sus subsidiarias en Argentina (al grupo Clarín por unos 1.190 millones de euros), Perú (a la argentina Integra Tec International por 900.000 euros), Uruguay (a Millicom Spain por 389 millones de euros) y también Colombia (a Millicom por 368 millones de euros). En total, casi 2.277 millones de euros por esta serie de desinversiones en la región.

Flecos pendientes

En este contexto, cabe destacar que la venta de las filiales de Telefónica en Argentina y Uruguay ya están cerradas del todo y firmadas. Sin embargo, señala Europa Press, las transacciones acordadas en Uruguay, Colombia y ahora en Ecuador están todavía pendientes de recibir determinadas aprobaciones regulatorias por parte de las autoridades competentes, fundamentalmente de carácter nacional.

La filial de Telefónica en Ecuador cuenta con unos cinco millones de clientes y su cuota de mercado en el país se situaba en torno al 28% al cierre del primer trimestre del ejercicio, por detrás de Claro (54%) y por encima de CNT (18%).