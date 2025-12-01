Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La sede de Telefónica en Madrid. Reuters

Telefónica abre la negociación ofreciendo las mismas condiciones que en el ERE de 2024

Los sindicatos consideran «insuficiente» esta primera oferta para un proceso de salidas que afectará a más de 6.000 trabajadores

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:56

La negociación del ERE está cociéndose en la sede de Telefónica. Después de que la operadora planteara 6.088 despidos en España dentro del expediente ... de regulación de empleo (ERE) presentado a los sindicatos hace unos días, este lunes han comenzado los contactos con los representantes de los trabajadores. La compañía ha presentado su primera oferta con unas condiciones idénticas a las ofrecidas en el ERE de alrededor de 3.000 empleados que se cerró en 2024, a excepción de la prima de 10.000 euros de voluntariedad que se llevaron entonces los afectados.

