Telefónica activa el primer ERE de la era Murtra en siete filiales para cerrarlo antes de fin de año

Telefónica ha comunicado este lunes los sindicatos el nuevo proceso de regulación de empleo que afectará a miles de trabajadores de siete filiales del grupo. ... El nuevo ERE estará incluido en la previsión de ahorro de 3.000 millones de euros hasta 2030 proyectado en el nuevo plan estratégico que la compañía presentó el pasado 4 de noviembre y será el noveno que acomete la compañía en los últimos 25 años en los que han sido despedidas más de 45.000 personas.

Serán siete empresas afectadas por el ERE, según confirmaron fuentes sindicales a este periódico: Direcciones de Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+. La empresa ha activado de esta forma el procedimiento y el lunes que viene, dentro de una semana, será la siguiente reunión donde se comunicará la cifra inicial de afectados, que diferentes fuentes cifran entre 4.000 y 6.000 personas.

Desde los sindicatos mayoritarios (UGT, CC OO y Sumados-Fetico) trasladaron su rechazo a estos nuevos planes, que «recurren una vez más a la reducción de plantilla como vía de ajuste organizativo». «Hemos exigido la apertura inmediata de las mesas de negociación de todos los convenios colectivos, reclamando una vigencia mínima hasta 2030 para garantizar estabilidad, coherencia con el Plan Estratégico de la empresa y protección de los derechos laborales», explicaron fuentes de UGT.

Se trata del primer despido colectivo desde que Marc Murtra tomó la presidencia y desde que el Estado se ha convertido en el principal accionista de la compañía con una participación del 10% a través de la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). Un hecho relevante, ya que el Gobierno ha sido muy crítico con los ERE en grandes compañías, con la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz al frente de esta batalla, en la que llegó incluso a plantear hace unos meses poder prohibir los ERE en empresas con beneficios. Este mismo lunes el ministro del que dependen las telecomunicaciones, Óscar López, defendió que el ERE de Telefónica deberá desarrollarse en el marco de un proceso de acuerdo con la representación de los trabajadores. «La posición del Gobierno va a ser muy clara. Lo que ocurra tiene que ser siempre con acuerdo de los sindicatos», subrayó el ministro para la Transformación Digital.

De las 5.100 bajas planteadas al comienzo de las negociaciones del ERE de 2024, finalmente fueron unas 3.400 las que abandonaron la empresa, por lo que de la cifra que proponga la compañía este lunes, las negociaciones irán reduciendo el número de afectados hasta la firma del acuerdo.

Será un proceso rápido que finalizará antes de que termine el año para poder imputar los costes del ERE en las cuentas de este ejercicio. Al comenzar hoy el proceso con la comunicación formal a los sindicatos, la legislación en materia laboral establece 15 días para que se formen las mesas de negociación y otros 30 días para negociar tanto el número final de despidos como las condiciones económicas. Con estas fechas sobre la mesa, el 27 de diciembre podría firmarse un acuerdo, aunque de no llegar a un acuerdo podría retrasarse a los primeros días de enero de 2026, pero seguir imputándose en las cuentas de 2025.

La cifra 25.000 empleados en Telefónica España a día de hoy. En los últimos 25 años han salido unas 45.000 personas de la compañía en lso distintos ERE y PSI.

El día de la presentación del plan estratégico los directivos trataron de evitar nombrar el ERE, pero Emilio Gayo, consejero delegado (CEO) del grupo, aseguró que las oportunidades de ahorro incluidas en el plan, de 3.000 millones de euros de aquí a 2030, incorpora «todos nuestros ahorros factibles, cuando digo todos son todos». En esta línea, explicó que, «en caso de que en esos ahorros haya temas de personal, podemos asegurar que lo haremos siempre de la mano de los representantes de los trabajadores».

Siempre ha sido así en Telefónica. Los ERE y PSI (planes de salida) se han negociado con los sindicatos en unas condiciones bastante positivas comparadas con otros competidores, llegando al punto de que en el último ERE de 2024 se apuntaron más trabajadores de forma voluntaria que el número de salidas propuesto por la operadora. En concreto, en el último acuerdo de despido colectivo abandonaron la empresa 3.400 personas en España, hasta quedarse con una plantilla de poco más de 25.000 trabajadores.

380.000 euros por trabajador

El coste del despido colectivo de 2024 se situó en alrededor de 1.300 millones de euros (antes de impuestos) para la compañía, que abonó una media de unos 380.000 euros por trabajador, aún así una cifra inferior a la de los planes de salida anteriores. No obstante, el ahorro promedio para la empresa a raíz del ERE se sitúa en unos 285 millones de euros anuales.

El nuevo ERE será negociado por los sindicatos mayoritarios ( UGT, CC OO y Sumados-Fetico), cuya prioridad será mejorar las condiciones que se ofrecieron en el proceso de 2024 e intentar que el grueso de las salidas sea a través de prejubilaciones y bajas voluntarias.

Las condiciones del último ERE negociadas con los sindicatos se cerraron ofreciendo a sus empleados mayores de 55 años varias opciones de salida. A los nacidos en 1968, una renta del 68% del salario regulador hasta los 63 años y de un 38% hasta los 65. Para los nacidos entre 1967 y 1964, un 62% del salario hasta los 63 años y de un 34% hasta los 65 años, a lo que se suma una prima de 10.000 euros. Y para los trabajadores nacidos en 1963 o años anteriores ofrecieron una renta del 52% del salario regulador hasta los 63 años y de un 34% hasta los 65, a lo que también añadieron una prima de voluntariedad de 10.000 euros. Asimismo, las condiciones del ERE incluían la reversibilidad de las rentas, es decir que en caso de fallecimiento los herederos legales percibirán las indemnizaciones pendientes.