SPAR Gran Canaria refuerza su apoyo a los agricultores locales para contrarrestar el efecto Covid-19

El citricultor de Telde, David Rodríguez, se une a esta causa y pone en valor el producto fresco local, recordando a la sociedad que gracias a los cultivos “cuidamos el medio ambiente, no abandonamos las tierras en Canarias, evitamos posibles incendios y damos trabajo a un buen sector de nuestra población”. En sus 8 hectáreas cultiva naranjas, mandarinas, guayabos y mangos, principalmente. “El 90% de mi producción me la compra SPAR Gran Canaria, unos 1.500 kilos de naranjas y mandarinas semanales”, comenta. “En esta crisis he tenido la suerte de no tener excedente y ahora SPAR nos está comprando el 100%, algo que le agradecemos muchísimo, porque siempre se ha preocupado por el sector primario, por nosotros y por la venta de nuestros productos”. David resalta que en estas circunstancias el apoyo de esta cadena de supermercados canaria es aún más necesaria y palpable. “Gracias a SPAR estoy hoy aquí. Si no, hubiese sido imposible que resultara rentable este trabajo, ya que ellos siempre se han preocupado de pagarnos por encima de nuestros costes de producción, algo que no pueden decir muchos”.