Spar Gran Canaria impulsa el futuro de sus becados con el Primer Encuentro de Talento Juvenil

Jueves, 28 de agosto 2025, 08:44

La cadena de supermercados Spar Gran Canaria ha organizado el primer encuentro de becados de la Beca al Talento Juvenil Spar Gran Canaria, reuniendo por primera vez a los jóvenes reconocidos en las diferentes ediciones del programa que impulsa el talento juvenil en la isla.

Bajo el título 'Aprendizaje desde la Incertidumbre', esta cita fomentó un espacio de crecimiento personal, donde los participantes compartieron sus experiencias y aprendizajes con el fin de enriquecerse mutuamente. La propuesta combinó formación vivencial, reflexión colectiva y herramientas prácticas para afrontar los retos de su futuro profesional y vital, con el propósito de convertirse también en referentes para otros jóvenes.

La directora de Responsabilidad Social Corporativa y Comunicación, Yubi Cisneros, destacó durante el encuentro que, «con la Beca al Talento Juvenil queremos apoyar a nuestros jóvenes no solo en su carrera profesional, sino también en su desarrollo personal. Este encuentro es una muestra de nuestro compromiso con las futuras generaciones, ofreciéndoles herramientas y experiencias que les ayuden a crecer y afrontar con confianza próximas decisiones».

El encuentro contó con la participación del experto en gestión del cambio y liderazgo colectivo Juan Ferrer, formado en instituciones de referencia mundial como Harvard Kennedy School, MIT e IESE, y colaborador de empresas de renombre como Banco Santander, Ikea, Decathlon, Enagás, entre otras. Junto a él, los jóvenes becados vivieron dinámicas diseñadas para fortalecer su confianza, su capacidad de adaptación y su visión de futuro.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue el taller de Lego Serious Play, una experiencia innovadora que permitió a los becados, a través de la construcción en 3D, visualizar y abordar retos organizativos y personales, explorar identidades de equipo, gestionar emociones y diseñar estrategias de mejora.

Para finalizar, se realizó una experiencia con caballos, en Arucas, centrada en el desarrollo de equipos y el liderazgo, en la que se utilizó la sensibilidad emocional de los animales para detectar dinámicas ocultas, identificar creencias limitantes y potenciar un liderazgo auténtico a través del lenguaje no verbal.

