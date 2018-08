Sin Sergio Alonso, Canarias queda huérfana

El archipiélago perdió ayer a uno de sus máximos defensores, el empresario Sergio Alonso, presidente de Domingo Alonso Group. Sergio Alonso no solo contribuyó a generar prosperidad y riqueza al archipiélago a través de sus empresas sino que luchó con convicción por mejorar la sociedad canaria y hacer de las islas un lugar mejor. Hombre directo y de ideas claras nunca tuvo pelos en la lengua para criticar todo aquello que le parecía mal. Desmontó muchas decisiones políticas desacertadas y se enfrentó a más de un político a pesar de saber que con aquello se ganaba su antipatía. Los problemas de formación y de educación de las islas, la corrupción y la excesiva burocracia fueron algunos de los caballos de batalla a lo largo de su vida. No logró alcanzar todas las metas pero estoy segura de que se marchó satisfecho con el trabajo realizado. Así me lo dijo la ultima vez que hable con él, cuando ni siquiera le enfermedad había conseguido arrebatarle las ganas de seguir luchando y la ilusión de vivir: «Yo siempre he hecho todo lo posible para que las cosas mejoren. Si no lo consigo, por lo menos me quedo con la autosatisfacción y eso [se sonrió] es la felicidad». Se fue una mente lúcida, un gran empresario, un magnífico conversador y una gran persona. El consuelo es que queda su legado y su ejemplo. D.E.P