El sector reivindica asumir la gestión de la formación profesional reglada en Edificación y Obra Civil

Pacto por la Gobernanza para crear empleo, vivienda e infraestructuras

canarias7

las palmas de gran canaria. «Tenemos la certeza de que esta legislatura es definitiva, definitoria e imprescindible porque se sitúa en la transición entre la gestión de fondos europeos y la llegada de una ingente cantidad de inversión que no se está ejecutando y que puede verse mermada ante la nueva era de austeridad que anuncia Europa. Es importantísimo, por tanto, que en esa transición tanto la iniciativa privada como la pública se pongan de acuerdo para que ni un solo euro deje de ser ejecutado», ha destacado la presidenta de la AECP.

«Es muy triste tener que acudir a buscar mano de obra al exterior habiendo en Canarias personas desempleadas que podrían formarse en el sector y contribuir a él existiendo retos básicos por cumplir con estos fondos europeos que no debemos perder, como la política de rehabilitación de vivienda a través de la eficiencia energética. Hay empresas además que no pueden acudir a las obras públicas porque no tienen el personal suficiente para poder acometer los trabajos en caso de resultar adjudicatarios. Y además estamos proponiendo un pacto por la vivienda para lo que vamos a necesitar personal» ha expuesto Gil.

Para todos estos retos es vital contar con mano de obra suficiente y adecuadamente formada o no será posible aprovechar los fondos que llegan de Europa, crear riqueza y empleo y mejorar la vida de toda la población con mejores infraestructuras y viviendas más asequibles y renovadas.

«Es necesario ofrecer un futuro a los desempleados que residen en Canarias y nuestro sector puede hacerlo. La disfunción entre la oferta y la demanda está obstaculizando el desarrollo de múltiples proyectos tanto en el ámbito turístico como de la rehabilitación e incluso la obra civil. Por tanto es urgente y necesario abordar la formación profesional de una forma novedosa mediante un sistema de colaboración público-privada. El futuro de Canarias precisa que se invierta en infraestructuras y equipamientos comunitarios primarios ejecutados por mujeres y hombres jóvenes para los que queremos un futuro en el sector con empleos estables y dignos», ha reivindicado la representante de la AECP.