Secrets Bahía Real Resort & Spa, elegido por Tui entre los mejores del mundo

En Secrets Bahia Real Resort & Spa están de enhorabuena ya que el touroperador Tui, en base a las encuestas de satisfacción de sus clientes, que cumplimentan tras su experiencia vacacional, ha recibido el Tui Global Hotel Award 2024, que le cataloga como uno de los 100 mejores establecimientos para los clientes de Tui en todo el mundo.

Secrets Bahia Real Resort &Spa, pertenece a la Inclusive Collection, part of The World of Hyatt, donde los clientes pueden incluso reservar su conocido régimen Unlimted Luxury, media pensión o alojamiento y desayuno.

Secrets Bahia Real Resort & Spa mantiene su compromiso con el servicio y el mantenimiento continuo de la calidad de sus instalaciones, así como con la oferta de experiencias vacacionales únicas.

Acerca de Inclusive Collection, part of World of Hyatt:

Inclusive Collection, part of World of Hyatt, cuenta con el portafolio de resorts de lujo con opción Unlimited Luxury más grande del mundo, que es comercializado bajo 10 marcas distintas.

Cada una de ellas nos permite vivir un momento diferente de nuestra existencia, adoptando y reflejando un estilo de vida particular: Impression by Secrets, Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Secrets® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Dreams® Resorts & Spas, Hyatt Vivid Hotels & Resorts, Alua Hotels & Resorts® y Sunscape® Resorts & Spas.

Inclusive Collection, que en la actualidad cuenta con 120 resorts y más de 38.000 habitaciones en 31 destinos de 12 países, eleva continuamente el concepto de la hostelería vacacional a un nivel de lujo superior, con propiedades galardonadas que ofrecen un alojamiento de gran calidad y ubicaciones excepcionales. Para más información, acceda a www.hyattinclusivecollection.com.