Seaside Hotels adquiere un resort en Las Maldivas

Gerlach explica a través de un comunicado remitido a los medios que «el resort Finolhu tiene una longitud de 1,800 metros, ideal para dar largos paseos sobre la arena blanca», y destaca su especial atractivo «para los recién casados y para las familias». A pesar de ser un hotel «prácticamente nuevo», la familia Gerlach y su equipo harán pequeñas reformas y cambios como puede ser mejorar la calidad de los restaurantes, «para mantener los altos niveles de satisfacción que oferta el resto de los hoteles de la cadena, cuidando hasta el más mínimo detalle», explicó la cadena hotelera

El hotel cuenta con alrededor de 350 empleados, su propia lavandería, generador de energía, carpintería y lencería, características que hacen que Finolhu sea «en gran medida autosuficiente». «Los empleados son regularmente sensibilizados con los aspectos ambientales en cursos especializados».

El hotel de referencia de Finolhu será el Grand Hotel Residencia, la joya de la corona de Seaside Hotels, situado en el sur de Gran Canaria.

Este hotel de cinco estrellas gran lujo es miembro de The Leading Hotels of the World y de ahora en adelante «es el encargado de enviar a Finolhu, Maldivas, a los directores de los diferentes departamentos del hotel para intercambiar conocimientos y para gatantizar que para los huéspedes de Seaside, Finolhu sea otra experiencia emocionante».