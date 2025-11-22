La productora de Hollywood Elizabeth Avellán impulsa desde Canarias una cantera audiovisual con sello isleño La creadora de éxitos que suman más de 2.000 millones de dólares en taquilla afirma que su equipo ha pasado «del 20% al 80% de talento canario» en solo dos años

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:08 Comenta Compartir

Elizabeth Avellán, una de las productoras más influyentes del Hollywood latino, compartió su experiencia con el futuro del audiovisual canario en una masterclass impartida al alumnado del ciclo superior de producción audiovisual del CIFP César Manrique. La actividad forma parte de las iniciativas de colaboración entre la Zona Especial Canaria (ZEC) y los centros de Formación Profesional Dual del archipiélago, según el comunicado de ZEC Canarias.

Avellán, responsable de títulos icónicos como El Mariachi, Desperado, Machete, Predators o la saga Spy Kids, se encuentra rodando en Canarias el filme de terror Bonded, dirigido por Gisberg Bermúdez y protagonizado por Paz Vega y Demián Bichir. El proyecto se produce a través de su compañía Anaga Media Productions, instalada en la ZEC con el objetivo de consolidar un puente creativo entre Canarias y Texas.

La productora destacó ante el alumnado el papel clave del talento isleño en el crecimiento de la industria: «La industria del cine en Canarias pasa por el desarrollo del talento local, donde hemos pasado de tener un veinte por ciento a un ochenta por ciento de nuestro equipo de origen canario», subrayó.

Anaga Media Productions trabaja actualmente en la posproducción del thriller psicológico Gara's Return y en la preparación de nuevos largometrajes que se rodarán en las islas en los próximos años. Parte de su personal procede precisamente de estos ciclos formativos, una muestra —explicaron Avellán y la productora Malena González— del compromiso por integrar y promover a jóvenes profesionales formados en los centros públicos del archipiélago.

La ZEC enmarca estas actividades dentro de su estrategia para atraer productoras que no solo elijan Canarias como localización de rodaje, sino que generen estructura, propiedad intelectual y empleo estable vinculado a las islas. «El alumnado recibe un shock de energía con estas masterclasses», señaló Pablo Hernández, responsable del organismo, quien aseguró que este tipo de encuentros «les hace ver que pueden tener una carrera de alcance mundial desde aquí».

En la misma línea se expresó Félix Morales, jefe del departamento de Imagen y Sonido del CIFP César Manrique: «Les brillan los ojos; salen más motivados y con ganas de seguir aprendiendo».

Los programas de FP Dual impulsados desde la ZEC se extienden también a sectores como la animación, los videojuegos o la informática, con la colaboración de centros como los CIFP Felo Monzón, El Rincón o San Cristóbal, y compañías líderes como Atos, PwC, Mondo TV o Amuse. «Son proyectos pequeños aún, pero cambian vidas», remató el presidente de la ZEC en el comunicado.