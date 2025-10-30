Los Premios Personas+ reivindican lo 'humano' ante el empoderamiento de la IA en CANARIAS7 La sede del periódico acoge la primera edición de estos galardones, con voces como la de Juan Carlos Valerón, Olga Cerpa o Pedro Piqueras para reflexionar sobre talento y equipo

La emoción, el talento, las historias con acento canario y el capital humano se dieron cita en la mañana de este jueves en el salón de actos de CANARIAS7, en la capital grancanaria. El espacio acogió la primera edición de los Premios Personas+, impulsados por Grant Thornton, Grant Thornton Canarias y Aguilar Abogados para reconocer a aquellos trabajadores y trabajadoras que destacan por su excelencia, creatividad, impulso de la diversidad y compromiso social y con la ética preventiva. Unos galardones que, en definitiva, buscan situar a las personas en el centro.

Los reconocimientos recayeron en entidades de la talla de Astican, Elittoral, Aperitivos Snack, Hospitales Universitarios San Roque, Hotel Bancal y Guaguas Municipales. Pero antes de eso, sobre el escenario desfilaron diferentes personalidades que reflexionaron sobre el talento y la importancia del trabajo en equipo, como fue el caso de la cantante Olga Cerpa, del futbolista y entrenador Juan Carlos Valerón o del periodista Pedro Piqueras.

El presentador y periodista Kiko Barroso se encargó de conducir el acto, no sin antes anunciar una «mañana repleta de inspiración», con «conversaciones y ejemplos»para recordar que «las personas hacen posible los números» que permiten salir adelante a las empresas.

El consejero delegado de Informaciones Canarias, Matías García Brugos, dio la bienvenida al público asistente, que cifró en unas 200 personas, y destacó el espacio donde se desarrolló el acto, pensado y habilitado para la «reflexión» y cargado de simbolismo, pues antiguamente albergaba la primera rotativa del periódico.

Minutos después tomó la palabra Ramón Galcerán, presidente de Grant Thornton España, quien manifestó su admiración por el «tejido empresarial canario», subrayando su «calidad humana, cercanía y talento», una serie de cualidades que «no está en todas partes» y que «difícilmente una máquina» va a presentar, ante estos tiempos de avances tecnológicos a pasos agigantados y empoderamiento de la inteligencia artificial (IA).

Olga Cerpa, Juan Carlos Valerón y el escultor Manolo González, autor de obras como el Tritón de la playa de La Laja, participaron en la mesa a tres 'Más allá del rendimiento: claves para identificar el talento', coincidiendo en que existen habilidades y atributos innatos, que, sin embargo, requieren de trabajo constante para su desarrollo y máxima expresión.

Valerón puso el foco en que cada persona es un «todo» y resulta complejo separar su carácter, forma de ser o de relacionarse de su talento. Por su parte, Cerpa habló de la necesidad de explicar de dónde viene cuando actúa fuera de las islas, pues considera que su procedencia no solo determina su acento, sino que también cuenta quién es ella. González resaltó el trabajo en equipo, pese a que muchas veces da vida a sus ideas solo, y aclaró que la escultura del Tritón no hubiera sido posible sin las 26 manos que contribuyeron a su desarrollo.

Luego fue el turno del doctor en Física y divulgador científico Javier Santaolalla, reconocido recientemente con la Encomienda con Placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Santaolalla confirmó con su propio ejemplo la existencia del talento innato, en su caso para las matemáticas, y del aprendido, para la comunicación.

El físico llegó a participar en el descubrimiento del boson de Higgs en el laboratorio de CERN, Ginebra. No obstante, cierto inconformismo le condujo a un mundo para él desconocido, el de la divulgación, a través de métodos accesibles para todos los públicos, como es el humor y Youtube. En este sentido, reivindicó el derecho a errar.

El querido presentador de informativos Pedro Piqueras respondió a las preguntas de Policarpo Aroca, responsable de Comunicación de Grant Thornton, y se reconoció «feliz» tras su retirada de los telediarios. Definió su carrera profesional como un «sacerdocio», aunque aseguró que volvería a ejercer el Periodismo de nacer mañana.

Piqueras no escondió su inquietud por la IA y su capacidad de suplantar a las personas en sus puestos de trabajo, por lo que dio un golpe en la mesa en defensa de la «visión humanista» y de la «capacidad de discernir».

Lamentó el uso exacerbado de las pantallas y su efecto anestesiante, así como que ya no interesa la verdad como tal, sino que cada uno busca reafirmar la suya propia. Ante esto, hizo un llamado a la amabilidad y empatía.

Sobre las coberturas informativas que marcaron su carrera, mencionó el golpe de Estado del 23F, el covid o la erupción del volcán Tajogaite en La Palma, isla con la que siente una especial vinculación. «Yo me iba a retirar a los 65 y en ese momento me puse enfermo. Descubrimos que había una cosa muy grave, el covid, y me quedé, y descubrí que fue lo mejor que hicimos los periodistas, ese acto de servicio tan largo», manifestó sobre la pandemia.

En la imagen superior, las personas premiadas. Abajo, a la izquierda, Kiko Barroso (i) junto al físico Javier Santaolalla y en la derecha, Pedro Piqueras. Arcadio Suárez

Posteriormente se procedió a la entrega de premios. Así, en la categoría de Excelencia Profesional se reconoció la labor de Sonia Fernández, de Elittoral, y de José Carlos Álvarez, de Astican, por su compromiso con la calidad profesional.

Jorge Sánchez, de Aperitivos Snack, recibió el galardón al Trabajo en Equipo, por su capacidad para fomentar la colaboración colectiva, mientras que Javier Arencibia, de Hospitales Universitarios San Roque, fue premiado en la categoría de Innovación y Creatividad.

Por su parte, el premio a la Responsabilidad Social fue para Patrik Golier, de Hotel Bancal, y a la Ética Preventiva para Óscar Fuentes, de Guaguas Municipales. La categoría de Integración y Diversidad, eso sí, quedó desierta, como invitación a seguir avanzando en la materia.

Después de que José Carlos Álvarez agradeciera el reconocimiento en nombre de todos los premiados, José Losada, socio director de Aguilar Abogados, cerró el acto con más agradecimientos especialmente hacia las empresas que con su «aportación en el día a día» sitúan a la «vida» bajo el foco, para que pueda ser, efectivamente, «una vida soportable».