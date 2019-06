Pedro Ortega destaca la importancia de las pymes para la creación de empleo en Canarias

Ambos visitaron la fábrica, en la que se elaboran Munchitos, Boca Bits, Lay’s 3D’s y Cheetos Pandilla, todos ellos snacks que cuentan con el distintivo de producto elaborado en Canarias. Además, Aperitivos Snack distribuye marcas tan relevantes como Lay’s, Ruffles, Doritos, Sunbites, Panrico, Cuétara, Artiach y una amplia gama de otros productos dulces y salados.

Ortega también pudo conocer, a través de los empleados, los procesos de innovación que vienen desarrollando. “Sin innovación no hay futuro. Tiene que formar parte del proceso. Por eso, cuando he conocido las ideas de innovación que tienen en Aperitivos Snack, he pensado que es lo correcto y lo que tiene que hacer cualquier empresa que esté en las Islas Canarias”, comentó Ortega.