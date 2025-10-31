Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

EP

Orange cierra la compra del 50% de MasOrange por 4.250 millones

La compañía francesa pasa a gestionar el 100% del capital del segundo operador español de telecos por ingresos y el primero por base de clientes

José A. González
Edurne Martínez

José A. González y Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 17:36

Comenta

Era un rumor que llevaba semanas rondando el sector de las telecomunicaciones y, finalmente, se ha convertido en realidad. En una operación relámpago, el gigante ... francés Orange compra el 50% que no controla de la firma Masorange y que hasta ahora estaba en manos del holding Lorca, en el que están presentes accionistas españoles, KKR, Providence y Cinven. Se trata de un acuerdo no vinculante con Lorca que confían en que se materialice con la firma de un acuerdo vinculante a finales de este año.

