Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de Telefónica, Marc Murtra. EP

Un nuevo ERE encima de la mesa de Telefónica para ahorrar 3.000 millones hasta 2030

El CEO indica que la reestructuración se haría «siempre de la mano de los sindicatos» y que en el plan de ahorro se incluyen todas las opciones: «Cuando digo todas, son todas»

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 17:28

Comenta

Telefónica ha llevado a cabo en los últimos 25 años varias reestructuraciones de plantilla hasta quedarse con 45.000 empleados menos de los que tenía ... en el año 2000. El último despido colectivo (ERE) finalizó en 2024 con la salida de la compañía de casi 3.400 personas en España y el «aumento de costes» y la «necesidad de cambiar la estructura» de Telefónica llevarán a un proceso similar en los próximos meses. Desde la operadora evitaron nombrar el ERE durante su presentación a analistas del Plan Estratégico y esquivaron una respuesta concreta durante la rueda de prensa posterior, pero Emilio Gayo, consejero delegado (CEO) del grupo, aseguró que las oportunidades de ahorro incluidas en el plan, de 3.000 millones de euros de aquí a 2030, incorpora «todos nuestros ahorros factibles, cuando digo todos son todos».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El radar que más conductores caza en Canarias: 25.375 multas en 2024
  2. 2 Este es el pueblo canario que compite por la iluminación navideña de Ferrero Rocher
  3. 3 Condenado a la pena mínima por tener 64 tortugas prohibidas dentro de su finca en San Mateo
  4. 4 Torres y el informe de la UCO: De no conocer a Pérez a ver los pagos con ella y la cena en Madrid con Aldama
  5. 5

    «Buenas tardes Ángel Víctor»: el mensaje que certifica que Aldama sí trató con el ministro cuando presidía Canarias
  6. 6 Estos son los canarios que están en la lista Forbes 2025 de los más ricos de España
  7. 7 Canarias se sofoca: la Aemet avisa del golpe de 34º grados y calima pero ya pone fecha de fin
  8. 8 El Bo-Guachinche que reinterpreta los sabores más típicos de los canarios
  9. 9 Nuevo éxito de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico en Canarias
  10. 10 Historia de las 5.072 quejas que motivaron el grave riesgo por suciedad en Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un nuevo ERE encima de la mesa de Telefónica para ahorrar 3.000 millones hasta 2030

Un nuevo ERE encima de la mesa de Telefónica para ahorrar 3.000 millones hasta 2030