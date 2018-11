Lidl conecta sus tiendas canarias con Lidl Plus, una app de ventajas exclusivas única en su sector

Lidl continúa apostando por la comunicación digital para conectar con el cliente en España. La compañía ha puesto en marcha la app Lidl Plus, un nuevo canal de comunicación 100% digital que permite al usuario acceder a una serie de ventajas y servicios exclusivos a través de su teléfono móvil.

Se trata de un programa innovador y único en su sector: a diferencia de otras soluciones del mercado, Lidl Plus es exclusivamente digital, no está vinculado a ninguna tarjeta física y establece una comunicación con el cliente más directa, cómoda y cercana, adaptada a las últimas tendencias de consumo. Para Carlos González-Vilardell, director de Digital y Comunicación de Lidl en España, “Lidl es ya un referente en comunicación digital en España. A día de hoy tenemos una de las mayores comunidades online del país: a través de las RRSS estamos conectados diariamente con más 2,5 millones de followers y estamos entre los líderes en interacción y viralidad de contenidos. Este éxito nos ha impulsado a lanzar Lidl Plus, una app con la que queremos seguir conociendo las necesidades de nuestros clientes para ofrecerles el mejor servicio posible”.

Para disfrutar de Lidl Plus basta con descargarse gratuitamente la app (en iOs o Android) y registrarse de forma sencilla. El usuario tendrá acceso inmediatamente a todas la ventajas que ofrece el servicio, incluyendo un cupón de bienvenida de 5 euros de descuento, canjeable en compras superiores a los 30€.