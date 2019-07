Libera mente, cuerpo y alma en Hard Rock Hotel Tenerife

Es cuando Carlos tuvo la genial idea de regalarme un fin de semana para mi sola en ​Hard Rock Hotel Tenerife​ para aprovechar su amplia oferta wellness. Sus palabras fueron “Para ti, para que disfrutes de unas vacaciones de relax más que merecidas y saludables sin dejar atrás la rockstar que llevas dentro”. ¡Y no saben lo bien que me sentó aquel fin de semana!

Para empezar, me sumergí en la paz del ​Rock Spa ​y su zona de aguas termales​ ​al son de Enya, con su “​Caribbean Blue ​ ”. Un espacio único de bienestar de 1,583m2, con vistas al Atlántico, en un ambiente moderno y relajante. Y para terminar, descubrí ​Rhythm & Motion​, un masaje sincronizado con la música que me transportó fuera de este mundo.

En el spa conocí a una señora que me habló de la experiencia ​Rock Om​, así que no me lo pensé dos veces. “¿No te has traído tu equipo de yoga? No te preocupes, nosotros nos encargamos” . Volví a mi habitación y me encontré el kit de yoga Rock Om: una esterilla de yoga Manduka PROlite y una bolsa de transporte Go Play. ¡GRATIS!