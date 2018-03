Las empresas aplican ya la rebaja a los paquetes de televisión

Quejas de usuarios

Los clientes canarios se quejan del detalle de la nueva factura. Según critican en varios foros en internet , las compañías no informan de qué parte de lo que se paga corresponde a la telefonía y los datos y cuál a la televisión. Como se ve en la imagen solo aparece una cuota mensual sin detallar.

Solo en los impuestos se desglosa lo que está al 7% y lo que corresponde de una tributación al 3%. «He tratado de calcularlo y no me cuadra», indica un usuario a su compañía en un foro de internet. Ésta le responde: «Tienes contratado un servicio que emite una factura global, no podemos indicarte cuánto corresponde al fijo, cuánto a internet, cuánto a la tv y cuánto al móvil».