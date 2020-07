Language Campus abre el plazo de inscripción para el Oxford test of English

El examen de OUP, la editorial de la prestigiosa Universidad de Oxford, es un examen diferente: 100% online, que certifica la competencia lingüística de los alumnos de una manera fiable y segura. Se trata de un proyecto desarrollado en una plataforma digital y con tecnología adaptativa. Ha sido diseñado y validado por un equipo de expertos independientes y se puede realizar exclusivamente en centros examinadores autorizados (Approved Test Center).

El examen se lanzó a nivel internacional en España en 2017. Está reconocido, entre otros, por la Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES), la Conferencia de Rectores (CRUE) y organismos oficiales como los Ministerios de Educación y Asuntos Exteriores y la Junta de Extremadura. El listado completo de instituciones y organismos se puede consultar en la dirección web https://www.oxfordtestofenglish.es/reconocimiento/ .

Fundada en el 2008, Language Campus es la empresa líder en enseñanza de idiomas en Canarias con una sólida trayectoria en el mundo de la educación y un equipo profesional comprometido. En Gran Canaria el equipo está integrado por más de 60 profesores nativos de la lengua que imparten, 1 coordinador académico, 6 asesores didácticos. Todos los programas disponen de horarios flexibles y son dictados con una metodología que garantiza una respuesta adecuada a las necesidades de sus alumnos.

Con el Oxford Test of English no se aprueba ni se suspende, sino que en dos horas, sin preparación específica y cuando uno quiera, puede certificarse en los niveles A2, B1 y B2 según el Marco Común Europeo de Referencia (CEFR). Una vez concluido el examen, los resultados están disponibles en un plazo de 14 días. La calificación global se da al realizar los cuatro módulos (Reading, Speaking, Writing y Listening). En el caso de no alcanzar la calificación deseada en uno o más módulos, se puede realizar cada uno de ellos por separado.

Próximamente, los alumnos más jóvenes, de entre 12 a 16 años, también podrán certificar su inglés con el nuevo examen Oxford Test of English for Schools.

Más información sobre el Oxford Test of English en www.oxfordtestofenglish.es

