La Interesante Historia de la Ruleta

Así mismo, es uno de los juegos más antiguo de los que se tiene un registro histórico. Las primeras apariciones de la ruleta se mencionan en textos de la Edad Media, aunque se refieren a esta con el nombre de “La Rueda de la Fortuna”. Por otra parte, el misticismo siempre ha acompañado a la imagen de este juego, a tal punto que esta es considerada uno de los arcanos mayores dentro del tarot. Durante el siglo XVIII el matemático y filósofo francés Blaise Pascal introduce en Europa la versión que hoy en día conocemos de este juego, bautizándola como “roulette” lo que se traduce pequeña rueda o ruedita.

Una vez encuentres el casino online idóneo para ti podrás elegir entre las diversas versiones existentes de este juego. Ya sea que te decidas por la ruleta francesa, europea, americana o la ruleta en vivo, cualquiera te dará la dosis de entretenimiento que necesitas, mientras tienes la oportunidad de ganar dinero al apostar. Estas versiones son bastante similares entre sí, pero a pesar de que las diferencias son pequeñas tienen importantes repercusiones para los jugadores. La ruleta americana cuenta con el 0 y el 00 entre los números disponibles para poder apostar, mientras que las ruletas francesas y europeas solo cuentan con el 0. Cabe destacar que las dos últimas favorecen más al jugador por contar con un número menos en el tapete, incrementando su probabilidad de ganar. El origen de estas es posterior al juego ideado por Pascal, el cual no incluía el cero; no es hasta el año 1842 que el empresario francés François Blanc incluye este digito e introduce el juego en el legendario casino de Monte Carlo.

Algunos historiadores sostienen que la fuente de inspiración para el desarrollo por parte de Pascal no es otra que un juego de características similares ideado y popularizado en China. Este logró alcanzar el territorio europeo a inicios del siglo XVIII gracias a grupos de monjes dominicos que en el pasado se habían puesto en contacto con mercaderes chinos, llevando la idea inicial del juego de la ruleta a su tierra natal.

Sin importar cuál sea su origen verdadero, no hay duda de que este juego se ha logrado ubicar entre los preferidos de los jugadores y esto se debe en parte a las sencillas reglas que lo rigen. Jugar a la ruleta es muy fácil, en el tapete se pueden realizar diferentes apuestas: a un color, a cierto número en particular, impar, par, cualquiera de las tres docenas disponibles en la rueda, entre otras. Una vez realizada la apuesta el crupier se encargará de hacer girar la pequeña bola blanca dentro de la ruleta hasta que la misma se detenga dando el resultado ganador.

A pesar de su sencillez la tecnología ha ido innovando poco a poco este popular juego, hoy en día existen versiones de ruleta en vivo que incorporan varias cámaras de alta definición para que los jugadores no se pierdan ningún detalle de las jugadas. Pueden cambiar de cámaras para tener una mejor visión de cada jugada, incluso pueden seleccionar ver las acciones cámara lenta o rápida mientras se interactúan con el crupier en tiempo real.