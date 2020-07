La FDA autoriza la comercialización de IQOS como «producto de tabaco de riesgo modificado»

La decisión adoptada este martes es la prueba de que IQOS es un producto fundamentalmente diferente al cigarrillo y una mejor opción para los adultos que de lo contrario seguirían fumando.

IQOS se convierte así en el primer y el único producto electrónico que se usa con nicotina al que se otorga órdenes de comercialización a través del proceso de MRTP de la FDA.

La FDA ha autorizado la comercialización de IQOS con la siguiente información:

El sistema IQOS calienta el tabaco, pero no lo quema.

Esto reduce significativamente la producción de componentes químicos nocivos y potencialmente nocivos.

Los estudios científicos han demostrado que cambiar completamente de los cigarrillos convencionales al sistema IQOS reduce considerablemente la exposición del cuerpo a químicos dañinos y potencialmente dañinos.

El organismo ha determinado que la evidencia científica disponible demuestra que IQOS puede repercutir en beneficio de la salud de la población en su conjunto, teniendo en consideración tanto a los consumidores de productos de tabaco, como a aquellas personas que no consumen productos de tabaco actualmente. La decisión de la FDA se suma al creciente consenso internacional entre científicos independientes de que IQOS constituye una opción mejor a seguir fumando y está alineado con la decisión de la FDA de abril de 2019, en virtud de la cual se autorizaba la comercialización de IQOS en EE. UU.

La decisión de la FDA supone un ejemplo muy importante de cómo las autoridades y los organismos de salud pública pueden regular las alternativas sin humo de un modo que las diferencie de los cigarrillos, con el fin de proteger y fomentar la salud pública.

Esta decisión es continuación de la evaluación exhaustiva de las pruebas científicas que PMI presentó ante la FDA en diciembre del año 2016, para respaldar sus solicitudes de MRTP.

André Calantzopoulos, Chief Executive Officer de PMI, ha declarado sobre el anuncio de la FDA:

«La decisión de la FDA supone un hito histórico para la salud pública. Muchos de las decenas de millones de hombres y mujeres estadounidenses que fuman hoy, acabarán por dejar el hábito, pero también hay muchos que no lo harán. La decisión de hoy permite informar a estos fumadores adultos de que pasarse completamente a IQOS supone una opción mejor que seguir fumando. La FDA ha resuelto que los estudios científicos demuestran que abandonar por completo los cigarrillos convencionales en favor de IQOS reduce la exposición a sustancias químicas nocivas y potencialmente nocivas».

«IQOS es un producto completamente diferente a los cigarrillos de combustión y, por lo tanto, debe regularse de un modo distinto, tal y como ha reconocido la FDA. Ahora más que nunca existe una necesidad urgente de mantener una conversación distinta sobre un enfoque cooperativo con el fin de lograr un futuro sin humo. La decisión de la FDA supone un ejemplo muy importante de cómo los gobiernos y los organismos de salud pública pueden regular las alternativas sin humo, de un modo que las diferencie de los cigarrillos, con el fin de fomentar la salud pública». «Estamos muy contentos, puesto que se trata de una decisión muy relevante que ayudará a guiar las decisiones de los fumadores adultos en EE. UU. Lo mejor que pueden hacer para la salud es no empezar a fumar nunca o abandonar el hábito por completo. Sin embargo, en el caso de aquellos que no lo dejen, lo mejor es pasarse a un producto sin humo validado científicamente. A 31 de marzo de 2020, PMI calcula que unos 10,6 millones de fumadores adultos de todo el mundo han dejado ya de fumar y han cambiado a IQOS. Creemos que esta decisión puede contribuir a acelerar la transición de los adultos estadounidenses para abandonar los. De la mano de Altria, la compañía que posee nuestras licencias, estamos comprometidos a evitar el uso no intencionado y apoyamos totalmente el enfoque de la FDA de proteger a los jóvenes».

«La decisión de hoy es el resultado de nuestro compromiso constante de otorgar la máxima prioridad a la ciencia en nuestra lucha por sustituir los cigarrillos por alternativas sin humo lo más rápido posible».

«Estamos deseando colaborar con la FDA para ofrecer la información adicional que pudiera resultar necesaria para comercializar IQOS con afirmaciones de riesgo reducido».

«Aprovechar las innovaciones como IQOS para acelerar de forma drástica la reducción del consumo de cigarrillos es la oportunidad del siglo. Una regulación exhaustiva que se base en la ciencia puede contribuir a que los fumadores adultos que, de otro modo, seguirían fumando, opten por mejores opciones, a la vez que proteger frente a consecuencias imprevistas».

Proceso de emisión MRTP

Las órdenes de comercialización de MRTP se emitieron en virtud de una ley de 2009 que permite a la FDA regular los productos de tabaco, así como supervisar productos de tabaco novedosos.

PMI presentó varias solicitudes de MRTP para el dispositivo IQOS y para tres variantes de tabaco para calentar.

El pasado 30 de abril del 2019, la FDA autorizó la venta de IQOS en EE. UU. con la emisión de la orden de autorización previa a la comercialización considerando que la comercialización del producto es adecuada para la protección de la salud pública.

El 30 de marzo de 2020, PMI presentó ante la FDA una solicitud complementaria previa a la comercialización para el dispositivo de calentamiento de tabaco IQOS 3.

Philip Morris International: creando un futuro sin humo

Philip Morris International (PMI) lidera una transformación del sector del tabaco que pretende crear un futuro sin humo y, en última instancia, sustituir los cigarrillos por productos sin humo en beneficio de aquellas personas adultas que de otro modo seguirían fumando, de la sociedad, de la empresa y de sus accionistas. PMI es una tabaquera internacional líder dedicada a la producción y la venta de cigarrillos, productos sin humo y dispositivos electrónicos y accesorios relacionados con estos y otros productos con nicotina en mercados fuera de los Estados Unidos. PMI está desarrollando un futuro basado en una nueva categoría de productos sin humo que, aunque no está exenta de riesgos, supone una opción mucho mejor que seguir fumando. La cartera de productos sin humo IQOS de PMI incluye productos de calentamiento de tabaco y productos de vapor con nicotina. A fecha de 31 de diciembre de 2019, PMI calcula que unos 10,6 millones de fumadores adultos de todo el mundo han dejado ya de fumar y consumen en su lugar el producto de calentamiento de tabaco de PMI, disponible en 53 mercados bajo la marca IQOS. Para obtener más información, visite www.pmi.com y www.pmiscience.com