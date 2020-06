«La confianza en el negocio bancario se basa en la constancia y la coherencia»

Una lección para el futuro

El presidente de Cajamar ha advertido que, como en toda crisis, ciudadanos, empresas y responsables públicos hemos aprendido lecciones que nos deben servir para contemplar el presente de otra forma y encarar el futuro con ilusión y con una mayor responsabilidad colectiva. “Una de ellas es la necesidad de reforzar el tejido productivo español y comunitario. Está claro que debemos valorar la importancia de producir bienes y servicios básicos, como lo han sido los alimentos y la financiación, y como debieron haber sido también los productos sanitarios y la investigación”.

Para Baamonde es momento de reflexionar sobre la necesidad de contar con políticas europeas que reduzcan la dependencia exterior de bienes y servicios considerados estratégicos. “Vivimos con una economía y en una sociedad interdependiente, en consecuencia, vulnerable, por lo que debemos aprovechar esta crisis sanitaria para tomar medidas y valorar lo verdaderamente importante, que dábamos por sentado que teníamos garantizado de forma permanente, y que hemos comprobado que se puede llegar a perder en cuestión de días si no contamos con las estrategias adecuadas”.

La sociedad está exigiendo a los gobiernos y a las instituciones soluciones a corto plazo, “pero también necesitamos estrategias a largo que superen la resolución de problemas coyunturales”, ha puntualizado. Por ello, ha llamado a invertir en salud, en el cuidado de nuestros mayores, en una economía productiva y sostenible, basada en el conocimiento. “Europa debe recuperar el liderazgo internacional en materia de investigación, sobre todo si quiere seguir manteniendo el modelo de economía del bienestar. Debe saber el lugar que quiere ocupar en el mundo. Desconozco si tiene que haber una o varias velocidades en la construcción europea, pero lo que no me cabe la menor duda es que la Unión Europea no puede permanecer parada, observando los cambios que lideran otros”.

“Estamos en un mercado globalizado, con clientes que nos exigen continuidad y eficiencia, que solo seremos capaces de ofrecer si contamos con políticas que vayan más allá de una legislatura y, por tanto, que precisan de acuerdos en el seno de las instituciones nacionales y comunitarias. De nada nos sirven los exabruptos y descalificaciones, queremos respuestas y certidumbres que nos permitan dar viabilidad a nuestros proyectos que, por definición, están enfocados al futuro: agua, energía, educación, I+D+i, infraestructuras de comunicación, digitales y analógicas, y, sobre todo, certidumbre”, ha subrayado.

Los 180 delegados asistentes a la Asamblea General de Cajamar, celebrada a mediodía de hoy simultáneamente en diez sedes distintas conectadas telemáticamente, ha dado su aprobación al informe de gestión y cuentas anuales individuales correspondientes al ejercicio 2019 presentado por el director general de la entidad, Francisco González, y ha elegido al nuevo Consejo Rector de la entidad, cuyo mandato abarcará los próximos cuatro años.