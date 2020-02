«Just Eat duplicará este año su negocio en Canarias»

— En septiembre del año pasado Just Eat culminó la compra de la empresa canaria Canary Flash, ¿está dando la fusión los resultados esperados? ¿Ha reaccionado bien el mercado isleño?

— Just Eat lleva desde 2014 en Canarias y operábamos con nuestra plataforma. La verdad que siempre echamos en falta tener un partner que conociera bien la cultura de las islas y entonces, cuando surgió la oportunidad de comprar Canary Flash, decidimos lanzarnos. Cuando operábamos solos teníamos una buena oferta de restaurantes pero con Canary Flash podemos decir que tenemos la mejor de Canarias.

—¿Tiene Canarias una idiosincracia especial que dificultaba ganar cuota frente al operador local Canary Flash?

— Nosotros operamos en ciudades y cada una tiene sus dinámicas y los operadores locales tienden a jugar con ventaja porque conocen a los restaurantes, a los proveedores y entienden al consumidor local y los establecimientos interesantes... Por eso nosotros siempre hemos apostado por la gente local y en Canarias hemos disparado por ahí. Nosotros somos plataformas con doble mercado, el de los restaurantes y el de los consumidores. Respecto a estos últimos tienes que conocer sus hábitos, qué les gusta, qué consumen y en cuanto a los restaurantes, es prioritario saber cuáles son los que gustan. Cuando tienes un operador local te permite conocer mucho mejor a ambos clientes.

—¿Cuándo desaparecerá Canary Flash como marca y plataforma?

—Estamos muy contentos con la fusión. Hemos realizado una transición paulatina en los últimos meses. Desde octubre hemos estado animando al cliente a pedir desde Just Eat y justo desde esta semana ya no se puede pedir en la plataforma de Canary Flash. Los restaurantes se están ajustando bien a la nueva plataforma que tiene la ventaja de ser una empresa que cotiza en Londres, con mucho poder de inversión en tecnología y medios . En cuanto al usuario, la experiencia con Just Eat es superior a Canary Flash y además están los mismos restaurantes, con lo que el cliente no tiene ningún perjuicio.

— ¿No les hubiera interesado mantener la marca canaria?

—Mantuvimos las dos pero es mejor enfocarte en construir una marca y el sector de comida a domicilio hay que dar mucha importancia a la marca, invirtiendo en ella a través del marketing y la tecnología. Canary Flash es una empresa grande en lo local pero pequeña a nivel nacional pero confiamos en que la incorporación de Luis Arnaiz, que procede de Canary Flash, al equipo de Just Eat vamos a ser capaces de mantener el volumen de negocio usando solo Just Eat.

— ¿Qué cuota de mercado tiene Just Eat en Canaria tras hacerse con Canary Flash y cuál es su volumen de negocio?

— No puedo facilitar los datos locales al ser una empresa cotizada pero sí le puedo decir que como empresa combinada somos claramente líderes en Las Palmas y observamos que juntos somos más fuertes que separados. Juntamos el conocimiento de Canary Flash y lo combinamos con la fuerza tecnológica y de conocimiento de Just Eat, que lleva diez años operando en la península, y la unión hace la fuerza.

— En el último año han proliferado en Canarias las plataformas de reparto de comida a domicilio. ¿Está siendo difícil la competencia?

— Totalmente. Es una dinámica que vemos en todos los mercados. El sector de la comida a domicilio ha tenido una explosión brutal en los últimos dos años y está trayendo a empresas con alta capacidad de inversión. Ven que España es uno de los países con un ratio de restaurantes por consumidor de los más altos del mundo y que es un mercado apetitoso. Los españoles cada vez tenemos menos tiempo para cocinar y podemos viajar gracias a la comida a domicilio. De lado de los restaurantes han descubierto un nuevo vector de crecimiento: cuando se conectan a Just Eat los restaurantes aumentan sus ventas entre un 15% y un 20%. Pero en esto hay un problema y es que muchas empresas están entrando en el sector no con un objetivo de rentabilidad sino de crecer en cuota. Esto está acelerando el mercado pero luego hay que hacer números.

— ¿Podemos hablar de una guerra de precios en el sector?

— Sí, hay una competencia feroz. Que haya competencia es bueno pero hay ciertas dinámicas que no son sostenibles en el tiempo. Estas empresas quieren ganar cuota de mercado a cualquier precio y Just Eat es el más cauto.

—Uno de los temas que más preocupa en este sector es el de los falsos autónomos, la situación laboral de los llamados riders.

— En Just Eat los tenemos en plantilla. Contratamos en empresas especializadas en logística y a ellas las obligamos a tener a los riders en plantilla, estar dados de alta en la Seguridad Social y en condiciones adecuadas. Entendemos que, como líderes en el mercado y empresa cotizada y con un compromiso con la sociedad, tenemos que estar del lado de la ley. Así vamos a seguir aunque suponga desventajas respecto a los competidores. Con Canary Flash nos entendimos bien porque ellos tenían este modelo de empleado.

—¿Qué planes tiene Just Eat para Canarias en el corto plazo?

— Tenemos tres objetivos básicos: tener los mejores restaurantes de las islas, que las ofertas a los consumidores sean buenas y una buena atención al cliente. Además de estos básicos, que hay que fomentarlos, hay dos temas estratégicos: la apuesta por la sostenibilidad, que hemos lanzado una tienda con productos sostenibles y en la que pueden comprar nuestros restauradores incluido en Canarias; y todo lo que tiene que ver con la data, que es esencial para hacer recomendaciones a los usuarios y a los restaurantes. Por ejemplo, gracias a esto puedo decirle cuál es el precio óptimo de una hamburguesa en Las Palmas o unas papas en La Laguna.

—¿Qué previsiones tienen de negocio?

—Este año esperamos duplicar nuestro negocio en Canarias con la entrada en Lanzarote y Fuerteventura. Vamos a hacer una apuesta fuerte por las islas en 2020 porque queremos seguir siendo la marca de referencia local. Nos gustaría que vieran a Just Eat no como empresa global sino local, que buscar darles lo mejor. Vamos a hacer todo el esfuerzo por conseguirlo.