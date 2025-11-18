La interconexión de hidrógeno entre España y Francia empezará a funcionar en 2032

BarMar, el hidroducto submarino que conectará Barcelona con Marsella por mar, estará listo en 2032, según anunció este martes Enagás en un comunicado conjunto con ... sus socios. El operador del sistema gasista español y promotor del proyecto H2med junto a la portuguesa REN, la alemana OGE y las francesas Terega y Natran, han finalizado con éxito la primera evaluación en profundidad de la ruta por la que discurrirá la primera interconexión de hidrógeno con el norte de Europa. La campaña de prospección geofísica realizada en los veranos de 2024 y 2025 han confirmado que el corredor propuesto es viable desde el punto de vista de la ingeniería.

Los informes no han hallado limitaciones físicas importantes a lo largo de las rutas, todos los cruces de infraestructura identificados se consideran viables y han destacado que las condiciones del lecho marino y del terreno no presentan desafíos críticos. El estudio concluye que el corredor es «técnicamente viable, y que todos los desafíos identificados pueden gestionarse mediante prácticas de ingeniería establecidas».

Este hito permitirá a los socios seguir avanzando en el calendario del proyecto, con una fecha de inicio de operación comercial de BarMar, según lo previsto, para principios de la década de 2030 -en concreto para 2032-, al igual que el proyecto CelZa que unirá Celorico da Beira (Portugal) con Zamora.

Este calendario refinado no solo tiene en cuenta los aspectos técnicos del proyecto BarMar, sino la sincronización, como pieza esencial para el desarrollo del corredor H2med, de los países participantes que están avanzando en sus propias redes nacionales de hidrógeno, incluyendo la obtención de los correspondientes permisos y autorizaciones.

El 29 de agosto, durante el Consejo de Ministros conjunto, Francia y Alemania reafirmaron este enfoque común para apoyar la adecuada implementación del corredor. El avance realizado en este proyecto transfronterizo de hidrógeno es pionero, también en su armonización regulatoria, lo que ayudará no solamente a garantizar el avance de H2med, sino que además establecerá un modelo esencial para futuros proyectos energéticos transnacionales.

Tras obtener en 2024 oficialmente el estatus de Proyecto de Interés Común (PCI) de la Comisión Europea, en 2025 se ha producido una aceleración decisiva en el desarrollo del proyecto H2med, con hitos como los alcanzados este año como la firma de acuerdos para recibir fondos de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructura y Medio Ambiente (CINEA); la creación del consorcio BarMar para desarrollar la interconexión entre Barcelona y Marsella; y el apoyo político reforzado de todos los Estados miembros que participan y el de la Comisión Europea, entre otros. Igualmente, el proyecto ha contado con el respaldo del mercado, mostrado con la incorporación de nuevos socios a la Alianza H2med en el evento celebrado el pasado septiembre en Berlín, sumando ya 49 miembros de toda la cadena de valor del hidrógeno.