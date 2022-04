La inflación reduce los beneficios de más de la mitad de las empresas

La nueva crisis derivada del aumento de los costes y de la guerra en Ucrania está afectando de lleno a las pequeñas y medianas empresas españolas, que aún no se habían recuperado de los duros efectos de la pandemia de la covid-19. Exactamente, más del 94% de las compañías se están viendo afectadas (32%) o muy afectadas (62%) por este alza de los precios, según un informe publicado este lunes por Cepyme que recoge la opinión de más de 700 empresas. Así, el encarecimiento de los suministros afecta ya al 71% de las empresas y la subida de la factura energética impacta en el 29%.

Debido a esto, más de la mitad de las pymes (un 56%) está sufriendo una reducción de sus márgenes de beneficios debido a la subida de los gastos, ya que muchas de ellas no pueden repercutir los costes en el precio final Hasta el punto de que un 69% afirma que estos beneficios se han reducido notablemente, mientras que otro 31% dice que se ha recortado de forma leve.

Y es más, un 15% de las compañías encuestadas ve en riesgo su viabilidad por este incremento de precios y el 16% afirma que se ve obligada a acceder a financiación adicional.

El 42% de las pymes señala que no está repercutiendo el aumento de costes al precio, mientras que algo más del 58% de las empresas consultadas sí que está trasladando el incremento de costes. No obstante, el aumento de precios no siempre es suficiente para compensar el incremento de los costes ni para garantizar su viabilidad, según destaca la patronal de las pequeñas y medianas empresas.

Esta crisis de precios ha llegado en un momento muy delicado, cuando muchas empresas todavía no se han recuperado de la crisis del coronavirus. El 70% de las empresas consultadas se vio afectada de forma negativa o muy negativa por la pandemia y, en este momento de recuperación, casi un 60% han registrado un estancamiento en la facturación (28% de las consultadas) o una caída de dicha facturación (30%). Cabe mencionar que las caídas de facturación superan el 7% de descenso para el 18% de las empresas consultadas.

Y las expectativas sobre la evolución de la facturación en los próximos doce meses no son halagüeñas: un 61% de las compañías cree que las ventas se mantendrán estancadas o se reducirán. Por el contrario, el empleo presenta mejores perspectivas. Las empresas que elevaron su plantilla fueron más que las que la redujeron. De esta forma, mientras que un 20% de las empresas consultadas aumentó el número de empleados, el 16% lo recortó. Por otra parte, más del 63% de las empresas mantuvo el empleo estable en los últimos doce meses. Y las previsiones para los próximos doce meses también son muy positivas: un 88% cree que mantendrá estable su plantilla o la incrementará.

En cuanto a los problemas que más preocupan a las pymes en estos momentos, destacan los relacionados con el incremento de los costes laborales (54%) y de los impuestos (49%). A continuación, se sitúan las dificultades para encontrar personal cualificado (39%), el aumento de los costes de los insumos (32%) y la morosidad (17%). Resulta relevante que, pese al contexto inflacionario que no se vivía desde hace décadas, las empresas se muestran más preocupadas por los dos aspectos que tienen más que ver con la acción del Gobierno.