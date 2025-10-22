Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Ángel Escribano, presidente de Indra. EP

Indra da un paso más en su toma del control de Hispasat e Hisdesat

Comunica a la CNMV que espera que esta operación se resuelva en primera fase

José A. González

Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:05

Comenta

Casi un año, concretamente diez meses después, Indra pone fin a la toma de control de Hispasat e Hisdesat. El 31 de enero, la compañía ... presidida por Ángel Escribano y de la que el Estado es accionista mayoritario, con un 28% de las acciones a través de la SEPI, anunció a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que había alcanzado un acuerdo con Redeia para incorporar estas dos compañías a su conglomerado empresarial a cambio de 725 millones de euros. Ahora, con el visto bueno regulatorio en más de una decena de países -según palabras de Escribano-, cumplen un último trámite en España: avisar al regulador bursátil de estos avances. Será este organismo quien decida si da luz verde a la toma de control tanto de Hispasat como de su rama militar, Hisdesat.

