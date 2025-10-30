Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Fachada de la sede de Indra. Cedida

Indra gana casi 300 millones en lo que va de año gracias al bum de la Defensa

La compañía, en máximos históricos en Bolsa, es una de las grandes vencedoras de los contratos del Gobierno para reforzar el sector militar

José A. González

José A. González

Jueves, 30 de octubre 2025, 07:00

Comenta

La fiebre por la defensa y la seguridad se deja notar en las cuentas de Indra. La compañía especializada en este sector ha ganado, en ... lo que va de 2025, 291 millones de euros, casi el doble de lo acumulado en el mismo periodo del año pasado. Este crecimiento viene impulsado por los vientos de cola de los contratos de defensa, que elevan las cifras de la compañía presidida por Ángel Escribano, a causa de la tensión geopolítica internacional y del compromiso de los miembros de la OTAN de aumentar el gasto en defensa.

