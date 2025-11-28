Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sede de Indra. EP

Indra aprueba la compra de Hispasat y renueva parcialmente su cúpula directiva

El equipo de Ángel Escribano y José Vicente de los Mozos tendrá que buscar una nueva consejera tras la renuncia de Mónica Helena Espinosa por incompatibilidad

José A. González

José A. González

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:14

Comenta

Casi un año después, Indra pone fin al proceso de adquisición de Hispasat e Hisdasat. Este viernes, los accionistas de la cotizada española han dado ... el visto bueno a la compra de estas compañía por un total de 725 millones de euros. Además, la junta general, en convocatoria extraordinaria, también ha dado el visto bueno a la actualización parcial de su consejo de administración, pero que tendrá que tendrá que ser revisada nuevamente ya que a última hora Mónica Helena Espinosa rechazara el puesto debido a un conflicto de intereses.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Qué es el grupo 764 mencionado en la amenaza contra la ULPGC?
  2. 2 Así fue el correo que provocó el desalojo de la ULPGC: «Voy a ir armado para fusilar a tantos godos como sea posible»
  3. 3 El alumnado de la ULPGC tras la amenaza de «masacre»: «Se vivieron momentos de tensión e incertidumbre»
  4. 4 Un correo que amenaza con «una masacre» en la ULPGC desaloja varias facultades
  5. 5 Los sicarios se equivocaron y ejecutaron al Conejero por error: «Vaya cagada, mano»
  6. 6 «Pensaba que esta vuelta iba a salir bien, pero no», lamentaron los supuestos sicarios
  7. 7 Detienen a una mujer por intentar vender un reloj Rolex sustraído en el Hospital Insular
  8. 8 Absueltos todos los acusados del caso Emalsa
  9. 9

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  10. 10 Morro Besudo contará con un nuevo complejo turístico de 65 camas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Indra aprueba la compra de Hispasat y renueva parcialmente su cúpula directiva

Indra aprueba la compra de Hispasat y renueva parcialmente su cúpula directiva