Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 3 de diciembre de 2025
Una tienda de Zara en Barcelona. EP

Inditex reactiva sus ventas y gana un récord de 4.622 millones hasta octubre, un 3,9% más

La firma disipa las dudas del mercado y bate las previsiones con una mejora en las ventas de casi el 5% en el tercer trimestre

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:05

Comenta

Inditex logra dar la vuelta a las dudas del mercado en torno a su capacidad para seguir incrementando las ventas a ritmos de años anteriores. ... El gigante textil cerró octubre con un beneficio neto de 4.622 millones de euros, un 3,9% más, tras un tercer trimestre fiscal -de agosto a octubre- en el que el repunte de las ventas alcanzó el 4,9%, hasta los 9.814 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un joven en la playa de Bocabarranco
  2. 2 Canarias declara la prealerta y la Aemet enciende los avisos en todas las islas
  3. 3 Herido de gravedad tras ser atacado de madrugada en plena calle en El Doctoral
  4. 4 El fallecido en la costa de Jinámar, un paciente psiquiátrico sin signos de violencia
  5. 5 Abraham Santos y Yeico González, dos barberos que transforman vidas en Triana
  6. 6 El vuelco de dos vehículos causa largas retenciones en Las Palmas de Gran Canaria
  7. 7 Un informe insta a revisar pilares del edificio Paraíso Maspalomas tras unas obras sin licencia
  8. 8 La lluvia amaina en Canarias y la Aemet ya anuncia un nuevo fenómeno a las puertas del puente de diciembre
  9. 9 La joven que denunció que dos hombres la agredieron sexualmente tras conocerlos en el carnaval recuerda «flashes»
  10. 10 Spínola es el elegido: asume todas las áreas de Inmaculada Medina y se convierte en superconcejal

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Inditex reactiva sus ventas y gana un récord de 4.622 millones hasta octubre, un 3,9% más

Inditex reactiva sus ventas y gana un récord de 4.622 millones hasta octubre, un 3,9% más