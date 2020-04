Incertidumbre también en las peluquerías

Al desconcierto inicial cuando el Gobierno incluyó a las peluquerías y centros de estética entre actividades de primera necesidad y no ordenó su cierre con el decreto del estado de alarma, una medida que fue cambiando con el endurecimiento del confinamiento; se une la incertidumbre sobre cuándo podrán recuperar la actividad.

El Gobierno, al comienzo del estado de alarma, pretendía atender el hecho de que la visita a las peluquerías o centros de estética se han convertido para muchas personas mayores en parte fundamental de su aseo, ya que no pueden lavarse la cabeza, así como una rutina de su vida cotidiana, que se pretende alterar solo lo imprescindible para frenar la expansión del virus. Este decisión se abortó con el endurecimiento del estado de alarma, solo permitiendo y de forma justificada que se atendiese a domicilio a personas dependientes o con problemas de movilidad.

A esta complicada circunstancia, que también viven otros muchos sectores, se suma el pago de impuestos con el negocio cerrado. Vanessa López, autónoma que regenta una peluquería en el sureste de Gran Canaria, ha tenido que cerrar su negocio y suspender todos los compromisos de su agenda, que incluían eventos como bodas o bautizos en los próximos meses.

«Al principio las clientas me preguntaban si iba a seguir con el negocio después del que el presidente Sánchez anunciase que las peluqueras podían seguir con la actividad por razones de higiene, para atender a la gente mayor y con dificultades de movilidad, para cortarse el pelo y lavarse la cabeza. Sin embargo, esto cambió y ahora no podemos realizar ningún servicio. En mi caso he tenido que cancelar todas las citas y esto me puede afectar incluso en los próximos meses cuando ya tenía contratados servicios para bodas, bautizos, comuniones y otros eventos», asevera Vanessa, que sin embargo ha tenido que cumplir con el recibo del autónomo.