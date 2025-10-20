Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

HPS se une a la marea rosa en el Estadio Gran Canaria

Los profesionales de Hospital Perpetuo Socorro acudieron al partido de este domingo para visibilizar la importancia de la detección precoz y la prevención del cáncer de mama

Lunes, 20 de octubre 2025, 10:30

Este domingo, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, Hospital Perpetuo Socorro (HPS) se sumó a la iniciativa impulsada por la Unión Deportiva Las Palmas durante el encuentro disputado frente al Eibar en el Estadio Gran Canaria, en el que el conjunto amarillo se impuso por 3-1 ante su afición.

La jornada convirtió el estadio en una auténtica marea rosa, en la que deporte y salud caminaron de la mano para visibilizar la importancia de la detección precoz y la prevención del cáncer de mama. Entre los asistentes se encontraban numerosos profesionales de HPS, especialmente los especialistas que forman de la Unidad de Mama del grupo hospitalario, representando esa visión integradora y la unión de distintas especialidades que trabajan con un mismo propósito: ofrecer la mejor atención posible en cada etapa del camino.

Al encuentro también asistió la gerente de Kala by HPS y directora de Marketing y Comunicación del grupo hospitalario, Eva Molina Barber, quien subrayó la relevancia de este tipo de acciones conjuntas entre entidades deportivas y sanitarias para fomentar hábitos de vida saludables y promover la realización de chequeos regulares, como analíticas y la mamografía.

La presencia de HPS en el estadio reflejó su compromiso con la salud y el bienestar de las mujeres, en un ambiente de alegría, sensibilización y compañerismo que culminó con la victoria del equipo amarillo.

El Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra cada 19 de octubre, busca concienciar sobre la necesidad de realizar chequeos regulares, como la mamografía, y mantener un estilo de vida activo y equilibrado para reducir el riesgo de padecer esta enfermedad.

