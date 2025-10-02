HiperDino impulsa la formación entre sus empleados en el camino hacia la excelencia en la prestación de servicios Durante 2024, la cadena de supermercados alcanzó las 97.989 horas de formación impartidas entre la plantilla de trabajadores, 6.071 horas más que durante 2023

La cadena de tiendas HiperDino continúa en su camino hacia la excelencia en la prestación de servicios a sus clientes, y por ello dentro de su Plan Integral de Formación Anual, ha reforzado durante el pasado 2024 el abanico de formaciones a impartir entre sus empleados con el objeto de elevar los estándares de calidad. Así, mientras en 2023 se impartieron un total de 91.918 horas de formación, en 2024 se alcanzaron 97.989 horas, es decir 6.071 más. Entre las formaciones impartidas por el grupo empresarial destacan las relativas a marketing y ventas; transformación digital; habilidades directivas y personales; prevención de riesgos laborales y calidad alimentaria.

En ese sentido, la directora de Recursos Humanos de HiperDino, Paula Cantero, ha señalado que «hemos diseñado un conjunto de acciones formativas, orientadas todas y cada una de ellas a fortalecer la capacitación de los trabajadores de la cadena de tiendas. Es fundamental dotar al empleado de conocimientos y de habilidades para que sus competencias sean las adecuadas y estén alienadas en ofrecer un servicio de calidad al cliente».

Cantero ha añadido que «la oferta formativa este pasado año ha sido variada y orientada hacia los objetivos a alcanzar. Por ejemplo, somos la única cadena de establecimientos con varias secciones de frescos con atención personalizada en Canarias. Por lo tanto, debemos ofrecer un servicio profesional y formado en habilidades de atención al cliente y de manipulación de productos, de ahí el desarrollo del proyecto Escuela de Productos Frescos consistente en un conjunto de acciones formativas, que han incluido talleres, charlas teóricas y experiencias prácticas, en el que participaron 280 personas y cuyo resultado ha elevado notoriamente el nivel de habilidades de los empleados».

HiperDino destaca, además, que la implicación de los empleados en las distintas formaciones impulsadas por el departamento de Recursos Humanos ha sido «muy positiva», al mejorar significativamente la cantidad de horas de formación por empleado, hasta llegar a las 9,95 horas por trabajador.

Para el grupo de alimentación, que ha afrontado 2025 con un Plan Integral de Formación igual de competente, estos datos reflejan «la excelente voluntad de los trabajadores de HiperDino por reciclar conocimientos, mejorar sus habilidades y capacidades, adecuándolas a los contextos económicos y del mercado actual», ha indicado Cantero.

HiperDino impulsa la creación de empleo indirecto e inducido en Canarias

HiperDino generó de manera indirecta o inducida en 2024 un impacto en el empleo en el Archipiélago de 37.443 puestos de trabajo que supuso un aporte económico de 1.271,10 millones de euros. Entre los puestos de trabajo generados de manera indirecta o inducida destacan los englobados dentro de sectores como el de servicios y el industrial o energético. El efecto encadenado de generación de empleo ha supuesto por lo tanto que por cada puesto de trabajo generado directamente por HiperDino se han creado 3,67 empleos a tiempo completo en el resto de la economía canaria, en los sectores anteriormente mencionados.

En 2024, HiperDino ocupó por sexto año consecutivo el primer puesto en el informe «Reconocimiento social de la empresa y el empresariado canario» elaborado por la CEOE Tenerife, en colaboración con el gobierno de Canarias y los Servicios Avanzados de Opinión.

