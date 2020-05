Grupo Cajamar obtiene un resultado neto de 17,26 millones, un 29,9 % menos tras reforzar el saneamiento

· El coeficiente de solvencia se sitúa en el 14,40 %, con una alta calidad de los recursos propios computables, la ratio CET 1 phased in en el 12,75 %, y la fully loaded en el 12,16 %, cumpliendo holgadamente los requerimientos regulatorios, más aún tras las medidas establecidas por el BCE a raíz de la COVID-19.

Documento presentación de Resultados Consolidados primer trimestre 2020

Crecimiento del negocio

Impulsando la actividad comercial

Resultados

Gestión del riesgo

Mejora la solvencia

El coeficiente de solvencia phased in se sitúa en el 14,40 %, con una alta calidad de los recursos propios computables. Asimismo, la ratio CET 1 phased in es el 12,75 %, y la fully loaded, del 12,16 %, superando aún más los niveles exigidos por el supervisor tras las nuevas medidas a raíz de la COVID-19, con un exceso en el cumplimiento de requerimientos phased in de 1.345 millones de CET 1, de 994 millones de T1 y de 914 millones en solvencia.

Cajamar mantiene un confortable nivel de financiación mayorista y una cómoda posición de liquidez con un volumen de activos líquidos disponibles de 6.404 millones de euros, una ratio de cobertura de liquidez (LCR) que se sitúa en el 242,21 % y una ratio de financiación estable neta (NSFR) en el 132,68 %, cumpliendo así los límites exigidos por la Autoridad Bancaria Europea. Además, cuenta con vencimientos cubiertos durante los próximos años, libre acceso a los mercados y alta capacidad de generación de activos líquidos -posibilidad de disponer de 3.803 millones de financiación del BCE adicional, a través de TLTRO-3 -.