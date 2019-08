Grupo Cajamar eleva su resultado un 4,1 % hasta los 47 millones

- El coeficiente de solvencia se eleva hasta el 14,54 %, la ratio CET 1 phased in lo hace hasta el 12,86 % mientras que la fully loaded se sitúa en el 12,14 %, superando así holgadamente los niveles exigidos por el supervisor.

Crecimiento del negocio

Los activos totales en balance aumentan un 5,9 % interanualmente hasta los 45.335 millones de euros y el volumen total de negocio gestionado se sitúa en 77.031 millones de euros, un 3 % más.

Los recursos minoristas de balance crecen el 7,6 %, con la contribución de los depósitos a la vista que lo hacen un 10,9 %. Al tiempo, los resultados de la actividad en fondos de inversión, seguros y planes de pensiones incrementan los recursos fuera de balance un 2,5 %. Como consecuencia de todo ello, los recursos gestionados minoristas aumentan 2.214 millones en los últimos 12 meses y anotan un crecimiento interanual del 6,9 %.

El Grupo Cajamar continúa aumentando la financiación a clientes, con un crecimiento del crédito a la clientela sano minorista del 1,4 % interanual, hasta los 28.836 millones de euros, habiendo destinado el 43,5 % del mismo a sus sectores estratégicos: empresas, con un incremento del 10,1 %, y sector agro, con un 5,2 % más.

Por volumen de negocio, el Grupo Cooperativo Cajamar se sitúa en la undécima posición del ranking de entidades significativas españolas. Y vuelve a revalidar su condición de entidad referente para el sector agrario, anotando un nuevo incremento en su cuota de mercado nacional, que se sitúa en el 14,71 %, gracias a la relación que mantiene con todos los agentes del sector, a su amplia y especializada oferta de productos y servicios para toda la cadena agroalimentaria, así como a su importante actividad técnica y de transferencia de conocimiento a empresas, cooperativas y productores.

Asimismo, continúa mejorando sus cuotas de mercado en el sistema financiero español tanto en inversión, con el 2,92 %, como en depósitos, con el 2,27 %, avance que se sustenta en su desempeño diferencial como banca social y cooperativa.

Resultados

En base al aumento del volumen de negocio y de los ingresos brutos, así como a la contención de los gastos de explotación, entre otros, el Grupo Cooperativo Cajamar obtiene hasta junio un resultado antes de impuestos que asciende a 72,11 millones de euros, un 33,2 % superior al del primer semestre del año anterior, mientras que el resultado consolidado neto es de 47,01 millones de euros, un 4,1 % más.

En un entorno desfavorable de tipos de interés, la banca cooperativa Cajamar mantiene los ingresos por margen de intereses, mientras que el margen bruto aumenta un 29,9 % interanual favorecido por los resultados extraordinarios obtenidos por operaciones financieras y por el incremento interanual de los resultados de sociedades con alianzas estratégicas en un 27,7 %.

Por su parte, el dinamismo de los ingresos y la contención de los gastos de explotación, que se reducen un 2,2 % interanual, contribuyen a la mejora de la ratio de eficiencia en 14,2 puntos porcentuales, hasta situarse en el 43,39 %, y al aumento del margen de explotación en un 73,3 %.

Gestión del riesgo

Grupo Cooperativo Cajamar continúa saneando su balance y fortaleciendo las coberturas de riesgo de crédito. Así, en el primer semestre del año mejora su calidad crediticia, al destinar gran parte de las plusvalías generadas al saneamiento de pérdidas por deterioro de activos. De este modo mejora la tasa de cobertura de la morosidad y la sitúa en el 46,91 % y la tasa de cobertura del activo irregular se eleva hasta el 50,44 %, incluyendo las quitas producidas en el proceso de adjudicación.

También continúa la mejora de la gestión de los riesgos dudosos totales, con una reducción del 19,3 % respecto al segundo trimestre del año anterior -529 millones de euros menos-, lo que minora en 1,65 puntos porcentuales la tasa de morosidad, que queda en el 6,84 %. Por su parte el volumen de los activos adjudicados brutos prosigue su paulatino descenso, anotando una disminución interanual del 8,8 %, a la que acompaña una tasa de cobertura de los activos adjudicados del 52,93 %, incluyendo las quitas producidas en el proceso de adjudicación.

Solvencia y liquidez

Entre enero y junio de 2019 el Grupo Cooperativo Cajamar sigue mejorando su posición de solvencia y liquidez. El coeficiente de solvencia phased in se eleva hasta el 14,54 %, así como la ratio CET 1 phased in hasta el 12,86 %, y fully loaded, hasta el 12,14 %. De esta manera, supera holgadamente los niveles exigidos por el supervisor con un exceso en el cumplimiento de requerimientos (phased in) de 775 millones de CET 1, de 429 millones de T1 y de 356 millones en solvencia.

Además, mantiene un confortable nivel de financiación mayorista y libre acceso a los mercados mayoristas, alta capacidad de generación de activos líquidos y una cómoda posición de liquidez, cumpliendo los limites exigidos por la Autoridad Bancaria Europea, con vencimientos cubiertos durante los próximos años, libre acceso a los mercados y altos volúmenes de títulos descontables ante el BCE. La ratio de cobertura de liquidez (LCR) se sitúa en el 217,23 % y la ratio de financiación estable neta (NSFR) en el 126,55 %.

Experiencia del cliente y digitalización

La actividad comercial del Grupo Cooperativo Cajamar sitúa la experiencia del cliente en el centro del negocio, ofreciendo productos y servicios de valor a los más de 3,4 millones de clientes del Grupo a través de sus 964 oficinas y 1.534 cajeros. Además, avanza en la digitalización con 776.000 clientes digitales, 455.000 usuarios de banca móvil y 224.000 clientes de la cuenta Wefferent, usuarios digitales que prefieren hacer sus gestiones en remoto, sin comisiones y con tarjeta gratuita.

Desempeño social: más de 110 actividades de investigación, publicaciones y transferencia de conocimiento entre enero y junio

La banca cooperativa Cajamar mantiene su compromiso con el desarrollo de la economía productiva y sostenible, basada en el conocimiento, la innovación y socialmente responsable, promoviendo y realizando actividades de transferencia de conocimiento, publicaciones y proyectos de investigación en los que colabora con organismos públicos y centros de investigación, empresas tecnológicas y empresas agroalimentarias.

Así, durante el primer semestre de 2019 ha organizado y patrocinado foros empresariales por toda la geografía española para contribuir al fomento del emprendimiento, además de continuar con sus programas propios de educación financiera, finanzas responsables, y de seguir promoviendo diálogos para el desarrollo y otras actividades sociales, culturales y deportivas. En total, más de 50 eventos en los que han participado unas 10.000 personas.

De igual modo, los centros experimentales agroalimentarios del Grupo Cajamar han sido visitados por un total de 1.487 profesionales, han organizado 62 actividades de transferencia de conocimiento con la participación de 3.646 personas y han editado 3 nuevas publicaciones.

Asimismo, en apoyo de la economía productiva y sostenible, los profesionales del Área de Innovación Agroalimentaria de Cajamar han dado a conocer a empresas, profesionales e investigadores la puesta en marcha de Cajamar InnovaCenter, incubadora de empresas de alta tecnología del agua.

Este proyecto acogerá próximamente a pymes, emprendedores y tecnólogos especializados en las nuevas tecnologías relacionadas con el uso eficiente y sostenible del agua, con el objetivo de aportar soluciones para afrontar con éxito el gran reto de disponer de agua en cantidad y calidad para asegurar, haciendo viable y sostenible, el desarrollo de la actividad humana en general y del sector agroalimentario en particular.

Una iniciativa que cuenta con el apoyo económico de los Fondos FEDER y que en sus primeros cinco años de actividad tiene previsto apoyar a más de 84 empresas vinculadas con las tecnologías del agua y facilitar la creación de 36 nuevas empresas que generarán más de 260 empleos cualificados en esta materia.