Los Gestores Administrativos aplauden la operación de la policía desmantelando una 'mafia' de citas de extranjería

Este fin de semana, la Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de 70 personas en 17 poblaciones de toda España, según informan los medios de comunicación. Según indican las noticias, los detenidos bloqueaban con un 'bot' las citas previas de extranjería y las revendían por cantidades que oscilaban entre 30 y 200 euros.

Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, afirma que «ya lo anunciamos hace semanas: cuando la Administración no funciona bien florecen los 'pillos' y el 'pillaje', y siempre salen perjudicados los mismos, esto es, los ciudadanos». «Realizar un 'bot' para bloquear citas es relativamente sencillo, pero es ilegal; le hemos hecho saber a la Administración que este asunto iba a empeorar si no ponían remedio al mal funcionamiento de la cita previa, pero no nos han querido escuchar», continúa Santiago.

El presidente de los Gestores Administrativos afirma que «el ciudadano tiene derecho a que se le otorgue una cita, para la fecha que sea; sin embargo, la Administración no se la da porque podría ocurrir en departamentos como la Seguridad Social, el SEPE o Extranjería lo mismo que ocurre con los juicios, que la cita que le den sea para dentro de año y medio. Y claro, eso dejaría bien a las claras el colapso de la Administración. Es mejor que no haya citas. De esos polvos, estos lodos: los más espabilados queriendo hacer negocio».

Fernando Santiago lamenta «los problemas que tienen que superar los ciudadanos para ejercitar un derecho recogido en la normativa, para lo que pagamos los impuestos. Nosotros nos encontramos con los mismos problemas. Nuestros colegiados se dirigen a nosotros para reprocharnos que no hacemos nada, que mientras 'otros' atienden a sus clientes 'vendiéndoles' citas previas, nosotros no hacemos nada. Y les aseguro que no participaremos, como colectivo, en este tipo de iniciativas».

«Estamos hablando día sí y día también con la Administración para solventar esta situación, que podría producirse con otros trámites, pero por el momento no hemos conseguido que se nos tenga en cuenta. Ahora, tras llegar el escándalo a los medios, las fuerzas de seguridad también están actuando, afortunadamente», afirma Santiago.

Entre los detenidos se encuentran, según los medios, abogados, gestores y asesores. El presidente de los Gestores Administrativos ha querido salir al paso sobre la profesión de los detenidos, afirmando que «por el momento no tenemos noticia de que se haya detenido a ningún Gestor Administrativo. Consideren que gestor no es, necesariamente, Gestor Administrativo. Pero les aseguro que si algún Gestor Administrativo (por tanto, colegiado en alguno de los 22 Colegios profesionales de toda España) ha sido detenido, o lo es en un futuro, actuaremos con toda dureza, expulsando de nuestra profesión a quienes delinquen. En primer lugar, y ante la duda, procederemos a su suspensión y si resulta condenado será expulsado y no podrá volver a utilizar la gA ni los canales telemáticos con los que contamos», finaliza Santiago.