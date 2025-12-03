Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y la presidenta del Cepyme, Ángela de Miguel, ofrecen declaraciones a la prensa durante la entrega de los XII Premios Cepyme 2025. EP

Garamendi pregunta a Díaz por qué no se plantea ampliar el permiso por duelo a los funcionarios

El presidente de la CEOE carga contra la vicepresidenta y, durante los Premios Cepyme, acusa a Trabajo de usar los fallecimientos para hacer política

C. A.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:08

Comenta

Nuevo frente abierto entre la patronal y el Ministerio de Trabajo. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pone en la diana la ampliación de ... los permisos por fallecimiento de un familiar hasta 10 días anunciado a principios de octubre por Yolanda Díaz, a quien acusó recordó que en el sector público, para los funcionarios, no es algo que se esté planteando.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fallecido en la costa de Jinámar, un paciente psiquiátrico sin signos de violencia
  2. 2 Canarias declara la prealerta y la Aemet enciende los avisos en todas las islas
  3. 3 Atrincherado en la oficina del paro para exigir ser atendido: «De aquí no me muevo hasta que venga la policía»
  4. 4 Ni Madrid, ni Barcelona: Las Palmas de Gran Canaria despunta en un delito grave
  5. 5 Encuentran el cadáver de un joven en la playa de Bocabarranco
  6. 6 Amenazas, pedradas y un vídeo hecho con IA: la consejera de Turismo de Canarias denuncia agresiones por la ley de la vivienda vacacional
  7. 7 Canarias pone fecha de fin a la prealerta y la Aemet advierte sobre las primeras horas del puente de diciembre
  8. 8 Herido de gravedad tras ser atacado de madrugada en plena calle en El Doctoral
  9. 9 El alcalde y el vicealcalde de Santa Lucía, investigados por presunta malversación en el Ateneo
  10. 10 La joven que denunció que dos personas la agredieron sexualmente tras conocerlos en el carnaval recuerda «flashes»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Garamendi pregunta a Díaz por qué no se plantea ampliar el permiso por duelo a los funcionarios

Garamendi pregunta a Díaz por qué no se plantea ampliar el permiso por duelo a los funcionarios