Gala de entrega de los Premios Personas+ para reconocer a quienes transforman las empresas desde dentro

La gala de entrega de los Premios Personas+ se celebra este jueves 30 de octubre a partir de las 09.30 horas en el Espacio Cultural de CANARIAS7, en Las Palmas de Gran Canaria. Un encuentro de referencia en el que se dan cita organizaciones, profesionales y entidades comprometidas con el reconocimiento del liderazgo humano que impulsa la transformación empresarial en Canarias.

Los Premios Personas+ representan mucho más que un galardón: constituyen un tributo al talento que inspira, innova y genera un impacto positivo en nuestras organizaciones. Una iniciativa promovida por Grant Thornton, Grant Thornton Canarias y Aguilar Abogados, que visibiliza y distingue a quienes destacan por su excelencia, creatividad, compromiso social, impulso de la diversidad y firme apuesta por la ética preventiva.

Los galardones se estructuran en seis categorías que ponen en valor las principales dimensiones del capital humano en la empresa: Excelencia profesional: desempeño ejemplar y compromiso continuado.

Trabajo en equipo: cohesión, colaboración y logros colectivos.

Innovación y creatividad: ideas que transforman y generan progreso.

Responsabilidad social: impacto positivo en la sociedad y el entorno.

Integración y diversidad: promoción de entornos inclusivos y equitativos.

Ética preventiva: compromiso con la seguridad y la salud en el trabajo.

Programa

9:00 - 9:30 — Recepción de asistentes

09:30 – 10:00 h — Café de bienvenida

10:00 – 10:05 h — Introducción del evento

Kiko Barroso, Presentador de programa en Televisión Canaria, conductor del evento

10:05 – 10:10 h — Bienvenida del evento

10:10 – 10:15 h — Inauguración institucional

Ramón Galcerán, Presidente de Grant Thornton España

10.15 – 11:00 h — Más allá del rendimiento: claves para identificar talento

Mesa redonda moderada por Kiko Barroso, Presentador de programa en Televisión Canaria y conductor del evento

- Manolo González, Escultor

- Juan Carlos Valerón, Exfutbolista y entrenador español

- Olga Cerpa, Cantante

11:00 – 11:45 h — Entrevista con Javier Santaolalla

Javier Santaolalla, Doctor en Física y divulgador científico

Entrevistado por Kiko Barroso, Presentador de programa en Televisión Canaria y conductor del evento

11:45 – 12:30 h — Entrevista: Talento de referencia en el periodismo español

Pedro Piqueras, Periodista y presentador de televisión

Entrevistado por Policarpo Aroca, Director de Marketing, Comunicación y Desarrollo de Negocio de Grant Thornton España

12:30 – 13:00 h — Acto de entrega de los Premios Personas+

13:00 – 13:15 h — Clausura institucional

José Losada, Socio Director de Aguilar Abogados

13:15 h — Cóctel networking