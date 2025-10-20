La Fundación DinoSol se suma a la búsqueda de donantes de médula ósea en Canarias La entidad ha organizado una jornada informativa el próximo jueves 23 de octubre, en colaboración con la Fundación Alejandro Da Silva, dirigida a los empleados de HiperDino con el objeto de concienciar sobre la importancia de la donación de médula ósea

La Fundación DinoSol organizará este próximo jueves 23 de octubre, a partir de las 15.00 horas, en el Salón de Actos de las Oficinas de Recursos Humanos de Hiperdino en Miller Bajo, una jornada informativa bajo el título «Juntos podemos salvar vidas», dirigida a los empleados de la cadena de tiendas de HiperDino sobre la importancia de la donación de médula ósea y su impacto sobre la salud, especialmente en pacientes oncológicos.

Desde la Fundación, su directora, Patricia Muñoz ha detallado que esta jornada está orientada en explicar, concienciar y aclarar dudas sobre el proceso de donación de médula. «Es un proceso médico que implica varios factores, desde la idoneidad del donante por su perfil, hasta la compatibilidad genética con el receptor o paciente. Desde la Fundación Dinosol somos conscientes de la importancia de este proceso médico. Hemos venido colaborando regularmente con la Fundación Alejandro Da Silva para intentar facilitarles medios que procuren por una mejora en la atención a los pacientes oncológicos que ellos atienden, a través de su red de servicios. Ahora, ha llegado el momento de dar un paso más y por eso hemos organizado esta jornada informativa para transmitir la importancia de convertirnos en donantes de médula ósea ya que con ello podemos salvar vidas», ha indicado Muñoz.

Entre los contenidos que se abordarán en esa jornada informativa destacan: la definición y explicación del perfil del donante, (mayor de edad y con entre 18 y 40 años; deberá pesar más de 50 kg y tener un índice de masa corporal menor a 40); la tipología de pruebas que se realizarán para su idoneidad para la donación de médula, analítica de sangre o test de saliva; en qué consiste el Registro de Donantes de Médula Ósea, REDMO, y cómo realizar el registro y el estudio genético para analizar la compatibilidad entre el donante y el paciente, entre otros aspectos.

Canarias cuenta a septiembre de este año con 16.500 donantes de médula ósea registrados. El Registro Canario de Donantes de Médula Ósea forma parte del Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO), gestionado por la Fundación Josep Carreras. Para la Fundación Dinosol, «iniciativas como ésta no solo ayudan a visibilizar una realidad que es la que padecen los pacientes oncológicos, sino que además contribuyen a promover la solidaridad en equipo», ha finalizado Muñoz.

Sobre la Fundación DinoSol

Fundación DinoSol, creada en 2017 por HiperDino para dirigir su Responsabilidad Social Corporativa (RSC), apoya a sus trabajadores y sus familias, y promueve el bienestar social en Canarias.

Implementa proyectos clave como Alimentos conVida, que permite donar alimentos diariamente a entidades sociales, beneficiando a más de 12.000 personas, y el Programa de Ayuda a las Familias Canarias, que ha distribuido tarjetas de alimentos

valoradas en más de 130.000 euros. Además, ha sido la primera en facilitar la autonomía de personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) a través de Tienda Accesible.

Colabora con diversas entidades para desarrollar iniciativas sociales, medioambientales y deportivas, reforzando el compromiso con un futuro más inclusivo y sostenible.

Al mismo tiempo, desarrolla programas de voluntariado que abordan iniciativas en áreas como la social, medioambiental, deportiva y otras. Estos esfuerzos han demostrado que es posible construir un mundo más inclusivo, y han posicionado a la fundación como una de las más comprometidas y responsables con la sociedad canaria.

