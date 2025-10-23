Foro Sabadell Professional Canarias 2025 reúne a los colegios profesionales para debatir sobre los retos de las profesiones Banco Sabadell y la Asociación de Colegios Profesionales de Canarias impulsan un encuentro en Las Palmas centrado en la transformación, la digitalización y el futuro del ejercicio colegial

La sede del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Las Palmas (COGITILPA) acogió el Foro Sabadell Professional Canarias 2025, un encuentro organizado por Banco Sabadell, a través de su dirección especializada Sabadell Professional, en colaboración con la Asociación de Colegios Profesionales de Canarias (ACPC).

El evento, que se celebra en distintas ciudades españolas, tiene como objetivo fomentar el diálogo entre las instituciones colegiales, los profesionales y el ámbito empresarial. Este año, además, Sabadell Professional conmemora su 35º aniversario, reforzando el carácter conmemorativo del foro.

Una jornada dedicada al diálogo y la colaboración

La sesión se inició a las 18:00 horas con la bienvenida del Ilmo. Sr. D. José Marrero Nieto, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Las Palmas; D. Francisco Javier Sánchez Eizaguirre, presidente de la Asociación de Colegios Profesionales de Canarias; y Dña. Luisa Juliá Quevedo, directora regional de Banco Sabadell en Canarias.

Durante la apertura, el decano José Marrero Nieto destacó «la importancia de mantener vivo el espíritu colegial, dando más vida, más intensidad y más influencia a las corporaciones profesionales en la sociedad actual».

Por su parte, el presidente de la ACPC, Francisco Javier Sánchez Eizaguirre, subrayó que «las profesiones colegiadas afrontan grandes retos ante la falta de apoyo legislativo y la rápida evolución tecnológica, por lo que es esencial reforzar la cooperación y la unidad entre los colegios profesionales».

La directora regional de Banco Sabadell, Luisa Juliá Quevedo, agradeció la participación de todos los asistentes y remarcó que este foro «nace con la vocación de ser un punto de encuentro y reflexión, para impulsar el desarrollo de las profesiones colegiadas en Canarias en un contexto marcado por la transformación digital, la sostenibilidad y los nuevos modelos de relación».

«Las instituciones colegiales enriquecen el tejido profesional y social»

Durante su intervención, Charo Fernández Álvarez, directora nacional de Sabadell Professional, destacó que la entidad mantiene convenio con más del 80% de los colegios profesionales de España, con un modelo de acompañamiento basado en la cercanía, la especialización y la confianza.

«Nuestro compromiso es contribuir al crecimiento de los colegios y de sus colegiados, acompañándolos con soluciones y servicios financieros adaptados a sus necesidades», afirmó Fernández.

En Canarias, Banco Sabadell mantiene 90 convenios activos con colegios y asociaciones profesionales, lo que refuerza su compromiso con el tejido profesional del archipiélago.

Mesa redonda: «Los retos de las profesiones»

El foro incluyó una mesa redonda moderada por Dña. Charo Fernández Álvarez, directora de Colectivos y Banca Asociada de Banco Sabadell, con la participación de destacados representantes del ámbito colegial:

1. Ilmo. Sr. D. Alcibiades Trancho Lemes, decano del Colegio de Economistas de Las Palmas.

2. Ilmo. Sr. D. José Miguel Rodríguez Santana, presidente del Colegio de Agentes Comerciales de Las Palmas.

3. Ilmo. Sr. D. Esteban Muñoz Abeledo, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Informáticos de Canarias.

4. Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogados y decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma.

Entre los temas debatidos destacaron:

• Los retos actuales de las profesiones y la colegiación obligatoria.

• La captación y retención del talento joven.

• La digitalización, las nuevas competencias y el papel de la inteligencia artificial.

• El intrusismo profesional y la defensa del sistema colegial.

• La aportación social y ética de los profesionales colegiados.

Reconocimientos institucionales

Durante la jornada se entregaron reconocimientos a los siguientes colegios por su destacada labor profesional y colegial:

• Ilustre Colegio de Procuradores de Las Palmas

• Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas

• Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de Las Palmas

• Asociación de Colegios Profesionales de Canarias

Conclusión

Los participantes coincidieron en que «la colegiación no solo es valiosa para los profesionales, sino para toda la sociedad, porque garantiza la calidad, la ética y la responsabilidad en el ejercicio de las profesiones».

El Foro Sabadell Professional Canarias 2025 se consolida así como un espacio de encuentro y reflexión, donde instituciones, empresas y profesionales comparten experiencias y miradas sobre el futuro de las profesiones colegiadas en Canarias y en España.

Lugar: Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Las Palmas (Avda. Juan XXIII, 20).

Fecha: 16 de octubre de 2025.

Organizan: Banco Sabadell – Sabadell Professional y la Asociación de Colegios Profesionales de Canarias.