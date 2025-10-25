El Foro Sabadell 2025 reunió a los colegios profesionales Se consolida como espacio de encuentro donde instituciones, empresas y profesionales comparten experiencias

El evento se desarrolló en la sede del Colegio Oficial de Técnicos Industriales de Las Palmas.

La sede del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Las Palmas acogió recientemente el Foro Sabadell Professional Canarias 2025, un encuentro organizado por Banco Sabadell, a través de su dirección especializada Sabadell Professional, en colaboración con la Asociación de Colegios Profesionales de Canarias (ACPC).

El evento, que se celebra en distintas ciudades españolas, tiene como objetivo fomentar el diálogo entre los colegios, los profesionales y el ámbito empresarial. Este año, además, Sabadell Professional conmemora su 35º aniversario, reforzando on ello el carácter conmemorativo del foro.

La sesión se inició con la bienvenida de José Marrero Nieto, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Las Palmas; seguido de las intervenciones de Francisco Javier Sánchez Eizaguirre, presidente de la Asociación de Colegios Profesionales de Canarias; y Luisa Juliá Quevedo, directora regional de Banco Sabadell en Canarias.

Durante la apertura, el decano José Marrero Nieto destacó «la importancia de mantener vivo el espíritu colegial, dando más vida, más intensidad y más influencia a las corporaciones profesionales en la sociedad actual».

Por su parte, el presidente de la ACPC subrayó que «las profesiones colegiadas afrontan grandes retos ante la falta de apoyo legislativo y la rápida evolución tecnológica, por lo que es esencial reforzar la cooperación y la unidad entre los colegios profesionales».

La directora regional de Banco Sabadell agradeció la participación de todos los asistentes y remarcó que este foro «nace con la vocación de ser un punto de encuentro y reflexión, para impulsar el desarrollo de las profesiones colegiadas en Canarias en un contexto marcado por la transformación digital, la sostenibilidad y los nuevos modelos de relación».

Durante su intervención, Charo Fernández Álvarez, directora nacional de Sabadell Professional, destacó que la entidad mantiene convenio con más del 80% de los colegios profesionales de España, con un modelo de acompañamiento basado en la cercanía, la especialización y la confianza. «Nuestro compromiso es contribuir al crecimiento de los colegios y de sus colegiados, acompañándolos con soluciones y servicios financieros adaptados a sus necesidades», afirmó Fernández.

Los participantes coincidieron en que «la colegiación no solo es valiosa para los profesionales, sino para toda la sociedad, porque garantiza la calidad, la ética y la responsabilidad en el ejercicio de las profesiones».

El Foro Sabadell Professional Canarias 2025 se consolida así como un espacio de encuentro y reflexión, donde instituciones, empresas y profesionales comparten experiencias y miradas sobre el futuro de las profesiones colegiadas en Canarias y en España.

