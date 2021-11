Familia Torres aumenta al 60% su objetivo de reducción de emisiones de CO2 en 2030

Familia Torres revisa al alza su objetivo de reducción de emisiones de CO2 por botella para 2030 y lo fija en el 60% como mínimo con respecto al 2008. La bodega del Penedès redobla así su compromiso ambiental para contribuir a mitigar la crisis climática y encaminarse hacia la neutralidad de emisiones antes del 2040.

Según el balance auditado de la huella de carbono correspondiente al año 2020, Familia Torres ha reducido el 34% de sus emisiones de CO2 por botella en todo su alcance, que contempla tanto las emisiones directas como las indirectas generadas en el cultivo de la uva, la producción del vino y el envasado, la distribución, el consumo y los residuos generados tras el consumo.

Los factores que más han contribuido a esta reducción de emisiones han sido el incremento de energías renovables por parte de la bodega y de sus proveedores –Familia Torres produce en la actualidad el 30% de la energía que consume en su bodega de Pacs del Penedès–; el mayor aprovechamiento de la caldera de biomasa instalada en esta bodega, que le ha permitido suprimir prácticamente todo el consumo de gas natural, y la aplicación de medidas de eficiencia energética en todas sus instalaciones.

En paralelo a los esfuerzos por reducir la huella de carbono, Familia Torres contribuye a absorber CO2 de la atmósfera para compensar con recursos propios sus emisiones a través de dos actuaciones clave centradas en la regeneración de tierras: por un lado, la reforestación –en la Patagonia chilena, Familia Torres ha plantado 80.000 árboles de pino ponderosa en un superficie de 70 hectáreas, con el objetivo de plantar 2 millones de árboles en diez años– y por otro, la viticultura regenerativa que permitirá que el suelo, además de estar más sano, con mayor microbiodiversidad y capacidad de retención de agua, acumule más carbono en su interior –obtenido a partir del CO2 del aire–, contribuyendo a reducir los niveles de este gas de efecto invernadero de la atmósfera.

Sistema pionero de captura y reutilización de la fermentación del vino

Durante esta vendimia, Familia Torres también ha puesto en marcha un sistema innovador para capturar el CO2 de la fermentación del vino y reutilizarlo como gas inerte en los depósitos para proteger el vino. Este sistema, fruto de varios años de investigación y ensayos de las tecnologías CCR (Carbon Capture & Reuse), es un proyecto pionero de economía circular que permitirá a la bodega encaminarse hacia su objetivo de cero emisiones antes del 2040, además de suponer un ahorro en la factura de suministro de CO2 para la intertización del vino.

Consiste en adaptar los depósitos fermentadores para que el CO2 liberado durante el proceso de fermentación del vino pueda ser conducido hacia unos globos de grandes dimensiones, colocados encima de estos depósitos. A medida que el vino fermenta y libera CO2, éste es capturado en el interior de los globos, que se hinchan. Mediante un compresor de aire, el gas se comprime a una presión que permite ser transferido hasta otro depósito donde se almacena para su utilización posterior. Con este sistema, Familia Torres estima que podrá capturar y reutilizar unas 20 toneladas de CO2 anuales, el equivalente a un tercio del gas que adquiere la bodega

Descarbonizción del sector del vino a nivel global

La asociación International Wineries for Climate Action (IWCA), cofundada por Familia Torres y Jackson Family Wines de California para impulsar la descarbonización del sector a nivel mundial, se ha convertido en la primera organización agroalimentaria en ser admitida a la campaña Race to Zero de las Naciones Unidas.

La asociación está integrada por 22 bodegas procedentes de 7 países de 5 continentes. De éstas, 4 son españolas: Familia Torres, Alma Carraovejas, Bodega Emina de las Bodegas Familiares Matarromera y Herència Altés. IWCA es un grupo de trabajo cuya misión es llevar a cabo acciones colectivas para descarbonizar el sector del vino a nivel mundial, mediante objetivos que faciliten a las bodegas miembros convertirse en Net Zero en 2050, en los alcances 1-3.

Sobre la Familia Torres www.torres.es

Arraigada en la tradición vitícola del Penedès desde el siglo XVI, la Familia Torres fundó su bodega en Vilafranca del Penedès en 1870, hace 150 años. Cada generación ha transmitido de padres a hijos la pasión por la cultura del vino desde el respeto por la tierra y la tradición y la apuesta por la innovación. Hoy, la quinta generación se focaliza en la elaboración de vinos de viñedos singulares y fincas históricas y en la recuperación de variedades ancestrales para adaptarse al cambio climático. La lucha contra la emergencia climática es, desde 2008, uno de sus ejes de actuación mediante acciones de adaptación y mitigación para reducir las emisiones de CO2. Presente históricamente en el Penedès, Conca de Barberà, Priorat y Costers del Segre, Familia Torres cuenta también con viñedos y bodegas en las principales zonas vinícolas españolas –Rioja, Ribera del Duero, Rueda y Rías Baixas–, así como en Chile y California. Es miembro de las Primum Familiae Vini, asociación que integra doce de las familias elaboradoras de vino más prestigiosas de Europa, y fundadora de International Wineries for Climate Action, que impulsa la descarbonización del sector.