Fábrica de mobiliario, con aroma de artesanos

Hablar de Garoé es hacerlo de una empresa comprometida con el archipiélago canario y con su gente. Su historia reciente se remonta al año 2005, cuando se constituyó bajo la denominación actual, aunque ya desde 1985, bajo otras siglas, ha venido desarrollando su labor en la fabricación de muebles.

El mobiliario de cocina al más alto nivel es el producto de esta compañía que, en la actualidad, compite con fabricantes de España, Alemania e Italia. No obstante, su labor profesional no termina aquí, sino que en su portfolio de servicios se encuentra el mobiliario de habitacionesy zonas comunes del ámbito hotelero y doméstico; empresas especializadas del sector; estudios de cocinas; decoradores, etc.

En la actualidad, las inversiones de Garoé están principalmente centradas en la innovación en maquinaria y procesos productivos, que les han permitido aumentar la producción, ampliar la gama de productos, situarse al más alto nivel y mejorar la competitividad .

Además, hoy en día se encuentran inmersos en el proceso de digitalización 4.0 de su industria, posibilitando en un corto espacio de tiempo el crecimiento de manera exponencial y la consolidación en el exterior.

No obstante, en Garoé están especialmente comprometidos con las islas Canarias y sus gentes, que al fin y a la postre es a quienes aseguran «debemos estar agradecidos. Por eso y porque aquí tenemos muy cerca a grandísimos profesionales y empresas suministradoras, procuramos que todo lo que tengamos en las islas no ir a buscarlo fuera. En este sentido, una pequeña lista de sectores que nos suministran productos serían: herrajes y accesorios, asesorías fiscal, contable, auditores... así como una amplia variedad de profesionales del sector como fontaneros, constructores, mecánica, acristalamientos, transportes... que resultan fundamentales».

Adaptados a los canarios

Diferencia. Uno de los puntos a favor de Garoé, frente a otros competidores del sector que no son elaborados en Canarias, es que los productos están desarrollados a la sombra de las exigencias del cliente isleño. De esta manera, en Garoé consiguen adaptarse al mercado canario con un mejor precio. Otro dato a tener en cuenta es la cercanía, ya que al estar instalados en el archipiélago pueden dar una respuesta mucho más rápida y efectiva a sus clientes, tanto desde el punto de vista de la fabricación como en la instalación, y el servicio postventa.