«En Bankia el cliente es el centro de nuestra estrategia»

— ¿De uno a diez, cómo evaluaría la situación de la empresa española ante la exigencia de innovación frente a un mundo cambiante?

— Se está haciendo un importante esfuerzo, aunque las pymes, como no puede ser de otra manera, comparan en términos generales igual que lo hace nuestro país. El posicionamiento de los principales índices de transformación digital todavía se sitúa por debajo del puesto que ocupamos en términos de PIB.

— ¿Hay más reticencia en las grandes corporaciones o en las pymes ante esa necesidad de innovación?

— En las últimas décadas, la irrupción de las nuevas tecnologías y el consiguiente impacto en los hábitos de nuestros clientes afecta a todo tipo de compañías y sectores. Los cambios cada vez ocurren a mayor velocidad, por lo que la transformación digital realmente no es una opción sino una necesidad para encontrarnos ante proyectos perdurables. No cabe duda de que las grandes compañías tienen recursos y capacidades de las que no están dotadas las empresas más pequeñas pero, por eso precisamente, es muy importante para estas últimas ser capaces de colaborar transversalmente con otras compañías para acceder a la tecnología necesaria. Ahora bien, en esta transformación digital en Bankia pensamos que también es muy importante separar certezas de incertidumbres y tratar de ayudar a que también lo hagan nuestros clientes asesorándoles de la mejor manera para que puedan tomar las decisiones adecuadas.

— ¿Se puede hablar de un recetario en materia de innovación o hay que modularlo en función del sector al que se dedique cada empresa?

— La mejor receta es tener un buen modelo de negocio, tener claro qué quiere ser cada compañía, cómo aspira a ser percibida por el mercado y por los clientes, cómo es capaz de poner en valor lo que hace y, a partir de ahí, aprovechar las enormes posibilidades que ofrece la tecnología en términos de eficiencia y de experiencia de cliente. Canarias es una región que vive del turismo, un sector sujeto a los vaivenes de la economía internacional y a cuestiones geoestratégicas. ¿Cómo se puede adaptar una empresa a las singularidades de ese mercado? Nuestra región es un claro ejemplo de caso de éxito. A lo largo de décadas ha puesto en valor un modelo que, a pesar de las incertidumbres, de nuevos mercados competidores, de nuevas formas de relacionarnos con los turistas, sigue siendo tremendamente atractivo para millones de visitantes. Realmente la empresa desde que nace tiene sortear dificultades de todo tipo si quiere ser un proyecto perdurable en el tiempo y, para ello, tiene que ser capaz de adaptarse a las necesidades de los clientes, tiene que ser capaz de mantener un servicio de calidad para seguir siendo elegida.

— ¿Debe ser la tecnología digital una herramienta presente en toda empresa que quiera tener posibilidades de futuro?

— La tecnología sin duda es clave, ofrece muchas oportunidades para poner en valor el modelo de negocio de cada compañía.

— ¿Innovar en una empresa significa necesariamente prescindir de mano de obra de edad media-avanzada e incorporar trabajadores más jóvenes?

— Innovar es algo más que incorporar nuevas tecnologías, es ser capaz de adaptarnos lo más rápido posible a las necesidades de nuestros clientes. Es evidente que las nuevas generaciones son nativos digitales y esta capacidad puede complementarse perfectamente con la experiencia de otros empleados de mayor edad. Al final lo importante es tener claro el modelo de negocio y optimizar los recursos para conseguir los retos que pretendamos.

— ¿Por qué nacen las jornadas Bankia Forward y qué objetivos tienen? ¿Cómo ayuda Bankia a las pymes y a los autónomos?

— En Bankia entendemos que estamos inmersos en una etapa de grandes cambios impulsados por la irrupción de nuevas tecnologías y el consiguiente cambio de hábitos de nuestros clientes. Nuestra labor como entidad financiera es tratar de entender estos cambios y prestar a nuestros clientes el apoyo necesario para que tomen las mejores decisiones. En este sentido, Bankia Forward nace con el objetivo de ser un espacio para despertar, inspirar y ayudar a entender el cambio, con una actitud proactiva y anticipadora que complemente nuestro apoyo financiero.

Nosotros queremos ser el banco preferido de las empresas y autónomos de España. Para ello tenemos siempre al cliente en el centro de toda nuestra estrategia, escuchamos lo que las pymes y los autónomos necesitan y les asesoramos en una época de enorme transformación digital. Esto se traduce en disponer de un amplio equipo de gestores por toda España y de equipos de especialistas de producto para temas muy concretos que están muy cerca del cliente de forma continua. Además, hemos creado todo un ecosistema de soluciones digitales de asesoramiento experto, que denominamos Soluciona Empresas, dentro de la que se enmarca Bankia Forward, y que de forma gratuita para clientes y no clientes, asesora sobre 13 temas de cada vez mayor relevancia como la gestión responsable, la ciberseguridad, la eficiencia energética o la competitividad digital. Además, a través de nuestra Fundación Bankia por la Formación Dual, colaboramos en tratar de poner en valor la formación profesional dual, ya que una de las principales demandas de las pymes es encontrar mano de obra cualificada.