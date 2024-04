15 empresas de 'rent a car' optan al negocio del alquiler de coches en los aeropuertos de Canarias

Un total de 21 empresas de alquiler de vehículoshan presentado sus ofertas para operar en los aeropuertos de Aena en España en el que, según el gestor aeroportuario, es el mayor concurso de «rent a car» del mundo, con una facturación conjunta estimada de unos 1.200 millones de euros anuales, según informa Efe.

El concurso ha atraído a todos los principales actores internacionales del sector de alquiler de vehículos, como AVIS (que oferta a todos los aeropuertos de las islas salvo La Gomera y El Hierro), Europcar, Hertz y Sixt y numerosas locales, como Record-Go Alquiler Vacaciones, Paylesscar, Canary Islands Car (Cicar) -que opta a los ocho aeropuertos de las islas-, Anibal y German, Proa Rent a Car, OK Mobility, Special Price Auto Reisen, Autos Cabrera Medina (puja solo por Lanzarote), OK Mobility Islas Canarias, Complementos del Automóvil, Record Go Canarias, Alquiler de Vehículos Autos Bamir (que solo opta a El Hierro), Sicily By Car, Topcar RAC, Goldcar Spain y Sixt Rent a Car. En las islas son 15 empresas las que pujan por el negocio en alguno o varios de sus ocho aeropuertos.

Son más de 21.500 plazas las que se ofertan para vehículos de alquiler sin conductor en los 38 aeropuertos de España. Cada año, en los aeropuertos de Aena en España se alquilan más de 4,6 millones de vehículos destinados al rent a car. El volumen de negocio para el periodo de duración de los nuevos contratos (de 5 a 7 años) se estima en más de 10.000 millones.

De hecho, esta línea de negocio es la tercera en volumen de ingresos comerciales de Aena (por detrás de Duty Free y Restauración), y genera ventas por unos 1.200 millones de euros cada año para los operadores. Ahora se abre una etapa de solicitud de plazas por parte de las empresas, en función del ránking obtenido por sus ofertas, que determinará el resultado económico definitivo del concurso. El proceso diseñado por Aena ha sido una licitación flexible adaptada a los distintos perfiles de operadores de 'rent a car': tanto los grandes líderes internacionales del sector, como los operadores que gestionan a nivel local.