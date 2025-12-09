Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El empresario Manuel Lao sale de Sacyr con la venta de su 5,12%, valorado en 161 millones

El fundador de Cirsa era el cuarto mayor accionista de la compañía, solo por detrás de José Carceller, José Manuel Loureda y Tomás Fuertes

Martes, 9 de diciembre 2025, 18:25

El empresario Manuel Lao, fundador de Cirsa, sale del capital de Sacyr. Y lo hace con una colocación acelerada del 5,12% del capital de ... la compañía que controlaba a través de su sociedad Nerifan. Un porcentaje valorado en algo más de 161 millones de euros a precio de cierre de mercado de este martes.

