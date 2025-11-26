¿Cuándo empieza el Black Friday en Canarias? Ofertas en Zara, El Corte Inglés, Mediamarkt, Leroy Merlin y Primor Las principales marcas de moda y hogar lanzarán durante esta semana grandes descuentos

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:21 Comenta Compartir

No queda nada para que este 28 de noviembre los centros comerciales de Gran Canaria se llenen de personas con las suculentas ofertas del Black Friday. Las principales tiendas de ropa ya se preparan con carteles anunciando grandes descuentos con los que incentivar las compras previas a la Navidad o distintas promociones para atraer a la clientela a su comercio.

Zara

El Grupo Inditex, con Zara a la cabeza, es otro de los más esperados. En este Black Friday 2025 las tiendas de Amancio Ortega proporcionarán descuentos de hasta el 40% en artículos seleccionados tanto en web como tiendas físicas.

Las ofertas comenzarán el jueves 27 de noviembre a las 21.00 horas en su app y a las 22.00 horas en su web. En tiendas físicas, habrá que esperar al viernes 28 de noviembre.

El Corte Inglés

El Corte Inglés arrancó desde el pasado lunes 24 de noviembre su campaña para el Black Friday con descuentos especiales para clientes que compren en tienda con Tarjeta El Corte Inglés o que se identifiquen en la misma con la app. También, estará disponible para clientes que compren a través de la web o app. Disfrutarán de hasta un 40% de descuento y recibirán también un 15% de regalo para próximas compras desde el 29 de noviembre hasta el 1 de diciembre.

Durante toda la semana, hasta el domingo 30 de noviembre, habrá ofertas en Belleza, Accesorios, Joyería, Relojería, Bisutería, Deportes, Cultura, Ocio, Hogar y Bricor, con descuentos de hasta el 40% en una amplia selección de artículos. Las áreas de alimentación y tecnología también se suman a la campaña con grandes promociones.

Media Mark

El Black Friday oficial en MediaMarkt es el viernes 28 de noviembre. No obstante, la tienda ha adelantado sus ofertas a través de su campaña 'Semanas Black', que ya está activa. Las ofertas se extenderán durante todo el fin de semana y acabarán con el Cyber Monday el lunes 1 de diciembre.

Leroy Merlin

Leroy Merlin ya tiene disponible en sus tiendas grandes descuentos y se prolongarán al menos hasta principios de diciembre.

Primor

Es una de las marcas de cosméticos más solicitadas y, también se suma a la campaña del Black Friday. Las ofertas comenzaron el 26 de noviembre y se espera que duren hasta el 1 de diciembre. Primor lanza ofertas y descuentos de hasta el 80% en una amplia gama de productos de belleza, cosmética y perfumería.