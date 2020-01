¡Di adiós al sedentarismo!

El primer paso que solemos dar es apuntarnos a un gimnasio, pero si no sabes por dónde empezar o si quieres convertir este propósito en un hábito, aquí van unos cuantos consejos para que seas el nuevo mejor amigo de la constancia. El primer consejo es que no dudes en preguntar o pedir consejo a los profesionales técnicos de la instalación. Encontrarte en un entorno cómodo será clave para que desees volver. Realiza ejercicio dos o tres veces por semana e intenta hacerlo acompañado de un familiar o amigo. La compañía puede aportarte un punto extra de motivación para cuando no quieres levantarte del sillón. Si no siempre consigues compañía, y necesitas un punto de diversión extra, no dudes en probar alguna clase. Seguro que hay muchas que te sorprenderán positivamente y te facilitarán el enganche que necesitas al comienzo.

Realizar ejercicio regularmente no sólo nos ayuda a sentirnos mejor físicamente, sino que conlleva múltiples beneficios reflejados en nuestro estado anímico. Es la forma perfecta para evadirte, dejar a un lado la rutina y liberar estrés.

